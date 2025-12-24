Bảo hiểm sức khỏe VBI Care vào “Top 10 sản phẩm - dịch vụ hữu ích 2025”

Tin dùng Việt Nam là chương trình bình chọn thường niên nhằm tôn vinh các sản phẩm, dịch vụ uy tín, chất lượng được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn.

Các sản phẩm được vinh danh được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí, gồm mức độ đáp ứng nhu cầu thực tiễn, trải nghiệm người dùng, khả năng tạo giá trị bền vững cho cộng đồng và đóng góp tích cực cho thị trường.

Đại diện Bảo hiểm VietinBank (VBI) nhận bằng khen và cúp của ban tổ chức (Ảnh: VBI).

VBI Care là sản phẩm bảo hiểm sức khỏe do Bảo hiểm VietinBank (VBI) phát triển, hướng tới mục tiêu bảo vệ toàn diện sức khỏe và giảm gánh nặng tài chính cho khách hàng trước các rủi ro liên quan đến bệnh tật, tai nạn và chi phí điều trị y tế.

Theo Hội đồng thẩm định, VBI Care là giải pháp bảo hiểm sức khỏe thiết thực, dễ tiếp cận và phù hợp với xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động của người dân Việt Nam hiện nay.

Sản phẩm không chỉ được đánh giá cao ở phạm vi quyền lợi toàn diện (bảo vệ từ điều trị nội trú, ngoại trú đến các chi phí khám chữa bệnh thiết yếu khác như nha khoa, thai sản, trợ cấp nằm viện...) mà còn ở tính linh hoạt, cho phép khách hàng lựa chọn các gói quyền lợi phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính.

Song song với đó, VBI cũng đẩy mạnh hợp tác với các đối tác y tế, mở rộng mạng lưới bảo lãnh viện phí và kênh phân phối trên toàn quốc, đặc biệt là các nền tảng số, nhằm gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ và lợi ích cho người tham gia bảo hiểm.

Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý và giải quyết bồi thường được xem là một trong những yếu tố giúp VBI Care tạo được khác biệt trên thị trường.

Sau nhiều lần cải tiến, quy trình khai báo, tiếp nhận và chi trả bồi thường ngày càng được đơn giản hóa, đặc biệt thao tác khai báo bồi thường trên ứng dụng My VBI được rút ngắn chỉ còn chưa đầy 2 phút, giúp tiết kiệm thời gian và trải nghiệm thuận tiện cho khách hàng.

Vừa qua, nhằm mục tiêu mang đến thêm nhiều giá trị cho khách hàng, VBI đã lần đầu tiên triển khai hai chương trình bảo hiểm sức khỏe, không chỉ ưu việt về quyền lợi và phạm vi bảo hiểm mà còn giúp khách hàng tiết kiệm tới 20% mức phí.

Cụ thể, VBI triển khai combo “Gia đình” - gói bảo hiểm dành cho từ 3 thành viên trong gia đình trở lên (gồm bố, mẹ và con) - và combo “Gắn kết hai năm” giúp khách hàng duy trì sự bảo vệ liên tục trong hai năm liên tiếp.

Việc triển khai các chính sách combo “Gia đình” và “Gắn kết hai năm” không chỉ mang lại lợi ích về tài chính, mà còn mở rộng sự bảo vệ cho nhiều thành viên trong gia đình, đồng thời khuyến khích xây dựng thói quen bảo vệ sức khỏe bền vững cho khách hàng.

Với tên tuổi được người tiêu dùng ghi nhận và hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ chất lượng, VBI Care được kỳ vọng sẽ tiếp tục là sản phẩm bảo hiểm sức khỏe đáng tin cậy, đồng hành cùng chăm sóc sức khỏe, ổn định tài chính cá nhân và đóng góp tích cực cho mục tiêu an sinh xã hội của đất nước.