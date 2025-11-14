Nam Long - 33 năm kiến tạo những khu đô thị từ triết lý nhân văn

Trong một cuộc trò chuyện về hành trình phát triển của Nam Long, nhà sáng lập - chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Quang từng chia sẻ, di sản mà ông và Nam Long muốn kiến tạo là hạnh phúc, nụ cười của cư dân, là niềm tin của các đối tác quốc tế và triết lý phát triển tử tế được gìn giữ dù phải đối mặt những biến động của thị trường.

33 năm Nam Long nỗ lực định hình đô thị, để đô thị có thể định hình chất lượng sống của cư dân. Mỗi khu phố được thiết kế để truyền cảm hứng cho sự kết nối, xây dựng tình láng giềng, kiến tạo nên những đô thị hạnh phúc, sống động, an toàn và bền vững.

Ngày 16/11/1992, trong một căn phòng 28m² và vỏn vẹn 7 thành viên, công ty TNHH Xây dựng Nam Long ra đời. Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Quang lúc bây giờ, sau một thập niên làm việc ở viện quy hoạch thành phố, mong muốn tạo “sân chơi nghề nghiệp” tử tế cho đội ngũ kiến trúc sư bạn bè trong bối cảnh thị trường còn sơ khai.

Đến năm 1995, từ việc hoạt động như một nhà thầu phụ, Nam Long chuyển mình trở thành 1 trong 5 công ty tư nhân kinh doanh bất động sản đầu tiên tại Việt Nam. Chọn đứng ngoài những cơn sốt ngắn hạn, Nam Long sớm theo đuổi một con đường khác: Phát triển nhà ở theo quy hoạch bài bản, dựa trên nhu cầu thật của người dân.

Một năm sau đó, năm 1996, chương trình “Nhà Nam Long” được công bố, Nam Long định hướng trở thành nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp và bền vững. Đó cũng là những bước đi đầu tiên của Nam Long trong chiến lược phát triển quỹ đất, triết lý xây nhà, dựng hình hài tổ ấm cho người Việt.

Năm 2002 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình Nam Long trở thành nhà kiến tạo đô thị. Nam Long khởi công khu đô thị Nam Long Tân Thuận Đông 28ha tại quận 7, TPHCM. Đến nay, khu đô thị trở thành chốn an cư của hàng nghìn hộ gia đình, với dịch vụ thương mại sầm uất.

Năm 2005, Nam Long chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long, với chiến lược phát triển ổn định, đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế và các nhà phát triển bất động sản có kinh nghiệm lâu đời triển khai các dự án quy mô lớn.

Năm 2008, đánh dấu sự hội nhập quốc tế, Nam Long đón 2 cổ đông chiến lược là Công ty Nam Việt trực thuộc Goldman Sachs và quỹ ASPL - thành viên Tập đoàn Ireka, một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu Malaysia. Những năm sau đó, Nam Long trở thành điểm đến nhiều tên tuổi lớn trên thị trường tài chính như Quỹ VAF do Mekong Capital quản lý hay IFC thuộc World Bank.

Năm 2015, Nam Long tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ bất động sản Việt khi ký kết hợp đồng liên doanh với 2 tập đoàn bất động sản lớn của Nhật Bản là Hankyu Realty (nay là Hankyu Hanshin Properties) và Nishi Nippon Railroad, với 100 năm kinh nghiệm. Flora Anh Đào (quận 9 cũ, TPHCM lúc bấy giờ) đánh dấu sự hợp tác chiến lược đầu tiên này.

Từ cột mốc đó, loạt dự án và khu đô thị mang dấu ấn Việt - Nhật ra đời, là sự hội ngộ của bề dày kinh nghiệm trăm năm của người Nhật và sự thấu hiểu thị trường bản địa, trăn trở với việc nâng cao chất lượng sống cho người Việt Nam của Nam Long. Đây là chìa khoá để mỗi dự án của Nam Long vừa tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế vừa được đo ni đóng giày, bản địa hoá từ kiến trúc đến văn hoá dành cho người Việt.

Trong đó, Mizuki Park được quy hoạch trên diện tích 26ha (Bình Chánh, TPHCM), một trong những khu đô thị tích hợp đầu tiên tại TPHCM, được vinh danh “Top 10 khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam”. Dự án dành hơn 70% diện tích cho mảng xanh, tiện ích đô thị, mang đến nơi ở tiện nghi và chất lượng cao cho cư dân.

Trong tiếng Nhật, “Mizu” nghĩa là “nước”, “ki” là “cây”. Khu đô thị được kiến tạo tại vùng đất phía Nam trù phú, với kênh rạch tự nhiên bao bọc và mảng xanh sinh thái rộng lớn, tạo nên không gian tĩnh giữa phố thị vội vã.

Đến nay, Mizuki Park là đô thị đầy sức sống của hơn 4.000 hộ gia đình, đồng thời khởi công phân khu compound (khép kín) cuối cùng Trellia Cove mang đến cơ hội hiếm hoi sở hữu bất động sản nội đô TPHCM, nằm trong một khu đô thị tích hợp đáng sống đã hiện hữu.

Ở phía Tây của vùng TPHCM mở rộng, khu đô thị tích hợp Waterpoint quy mô 355ha, là nơi an cư hơn 30.000 cư dân, tọa lạc tại Bến Lức - Tây Ninh.

Hình thành từ giấc mơ ấp ủ những năm 2003, Waterpoint mang dáng hình của đô thị hình ngón tay cái “number one - số 1” được bao bọc bởi 5,8km đường sông, uyển chuyển theo mạch chảy của dòng nước để cư dân hưởng trọn sự trù phú từ thế đất bãi bồi của phù sa bồi đắp, tận hưởng chốn an cư tiện nghi nhưng vẫn kết nối giá trị nguyên bản của dòng sông Vàm Cỏ Đông. Nội khu, Waterpoint tạo hệ thống kênh đào dài tới 8km, giúp điều hòa vi khí hậu và định hình phong cách sống “sống - xanh - hiện đại”.

Đô thị tích hợp Waterpoint dành đến 95ha mảng xanh, công viên và không gian mở, kết hợp với đường chạy bộ và đường đạp xe riêng tách biệt - một thiết kế mang đậm phong cách đô thị bền vững quốc tế, khuyến khích lối sống năng động và cộng đồng gắn kết. Waterpoint còn dành diện tích phát triển hệ thống giáo dục, thương mại, nhà văn hóa, câu lạc bộ (clubhouse) quy mô lên đến hàng chục hecta, đảm bảo cư dân có thể tận hưởng tiện ích toàn diện ngay trong khu đô thị.

Tháng 7, khu căn hộ cao tầng Solaria Rise vừa khởi công tiếp nối…., là cơ hội an cư cho người trẻ hiện đại, đề cao sự cân bằng giữa công việc và tận hưởng cuộc sống.

Quy hoạch đô thị tại Waterpoint nói riêng và tại tất cả đô thị mang thương hiệu Nam Long đặt con người ở trung tâm. Bởi theo triết lý nhà sáng lập, đô thị là nơi nuôi dưỡng hạnh phúc - nơi con người gặp nhau, tương tác, nơi cư dân cảm nhận sự thuộc về. Nam Long không xem công viên, quảng trường, tuyến đi bộ, mặt nước và không gian sinh hoạt cộng đồng là “tiện ích cộng thêm”.

Thay vào đó, các dự án dành khoảng 70% diện tích cho mảng xanh, quảng trường... để mỗi người đều có thể ngắm cây xanh từ chính cửa sổ nhà mình, nhìn thấy ánh sáng, cây cỏ và sự sống; có thể dành thời gian trải nghiệm các tiện ích, kết nối cùng hàng xóm, láng giếng - nét văn hóa đặc trưng của người Việt.

Ông Lucas Loh - Tổng giám đốc tập đoàn Nam Long lý giải về mô hình đô thị tích hợp: “Tôi gọi đó là sự chuyển đổi từ ‘nhà ở’ sang ‘lối sống đô thị toàn diện’. Vùng trung tâm ngày càng bị quá tải: giao thông ùn tắc, không gian xanh thiếu, giá đất cao, nên nhu cầu giãn dân ra vùng ven xuất hiện mạnh. Nam Long nhìn trước xu hướng này và lựa chọn phát triển đô thị tích hợp ở vùng vệ tinh, với đầy đủ tiện ích để người dân có thể sống trọn vẹn, kết nối sâu sắc với chính bản thân, với gia đình, cộng đồng”.

Ở cửa ngõ phía Đông TPHCM, Izumi City quy mô gần 170ha được xem là mảnh ghép quan trọng trong tiến trình hình thành chuỗi đô thị tích hợp của Nam Long. Sở hữu hơn 5,5km mặt tiền sông Đồng Nai cùng hệ thống mặt nước nội khu khoảng 6,1ha và mảng xanh lên đến 20,1ha, “suối nguồn mùa xuân” Izumi City được quy hoạch theo tinh thần “khu đô thị tích hợp hiện đại” - cân bằng giữa thiên nhiên và vận hành đô thị hiện đại.

Từ 9 phân khu với hơn 10.000 sản phẩm phát triển theo từng giai đoạn, Izumi City hướng tới hình thành một cộng đồng sinh sống ổn định, đa tầng tiện ích ngay trong nội khu. Mới đây, phân khu thấp tầng Izumi Canaria vừa được cấp phép mở bán với 461 sản phẩm biệt thự, nhà phố và shophouse, được kỳ vọng trở thành biểu tượng cho giai đoạn phát triển mới của khu Đông.

Tại Cần Thơ, sau hơn 2 thập kỷ, những khu đô thị mang thương hiệu Nam Long dần trở thành niềm tự hào của người dân địa phương. Đến nay, Nam Long II Central Lake có quy mô gần 44ha, đang thành hình, mang theo triết lý phát triển bền vững cùng tiêu chuẩn đô thị tích hợp đến với đồng bằng sông nước.

Ngay trước dấu mốc hành trình 33 năm, những nỗ lực của tập đoàn Nam Long được ghi nhận với loạt tin vui: mô hình Nhà ở xã hội của Nam Long được ghi nhận là mô hình phát triển hiệu quả; Bộ Xây dựng lựa chọn Nam Long vào top 18 chủ đầu tư uy tín phát triển nhà ở xã hội trên cả nước; ông Nguyễn Xuân Quang đã được Tạp chí Property Report trao tặng danh hiệu "Nhân vật Bất động sản của năm 2025" vì những đóng góp của ông cho nhà ở vừa túi tiền và kiến tạo đô thị đáng sống; Top 2 thương hiệu bất động sản uy tín nhất Việt Nam (VNR500); Top 4 thương hiệu bất động sản giá trị nhất Việt Nam 2025 (Brand Finance).

Đây là những ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của tập đoàn, khẳng định chiến lược quản trị bài bản, minh bạch, thêm một dấu mốc trong hành trình 33 năm kiến tạo di sản của Nam Long.

33 năm là hành trình đủ dài để khẳng định một tầm nhìn, đủ thăng trầm để tôn vinh sự kiên định: Theo đuổi giá trị thật, nuôi dưỡng đam mê bằng sự tử tế, lấy tương lai làm tiêu chuẩn.

Di sản mà Nam Long đang kiến tạo không chỉ là những công trình, mà mang một giá trị lớn lao hơn, như cách Chủ tịch Nguyễn Xuân Quang trăn trở trong suốt sứ mệnh sự nghiệp của ông: "Phải làm sao để khi ở các dự án của Nam Long, không ai thấy đơn độc, cư dân cảm thấy đó là nhà để thuộc về, thấy khỏe mạnh, hạnh phúc, có thể bước ra đường với những nụ cười".

