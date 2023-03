Chi hơn 3.400 tỷ đồng làm đường, thu hút đầu tư vào dự án ven biển Phú Yên

Phú Yên có gần 190km bờ biển với nhiều vịnh, bãi, đầm phá phù hợp với phát triển du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái, thế nhưng đến nay vẫn chưa được khai thác đúng mức. Do đó, dọc biển Phú Yên vẫn còn nhiều bãi cát hoang hóa, nối dài.

Để khai thác lợi thế biển, vừa qua, HĐND tỉnh Phú Yên thông qua chủ trương đầu tư dự án đường ven biển nối huyện Tuy An với TP Tuy Hòa, tạo động lực thu hút các dự án vào khu vực này. Tổng nguồn kinh phí dự kiến đầu tư cho dự án dự án là hơn 3.400 tỷ đồng.

Theo đó, tuyến đường ven biển được đầu tư dài hơn 14km, điểm đầu ở phía bắc cầu An Hải (thuộc xã An Ninh Đông, huyện Tuy An).

Cầu An Hải hiện trạng dài 173m, rộng 9m, trọng tải 30 tấn. Trong quá trình đầu tư dự án đường ven biển, sẽ xây thêm một cầu đơn bên trái có bề rộng 16m.

Nền đường cũng được mở rộng từ 6m lên 42m, tốc độ thiết kế 50-80km/h.

Điểm cuối của dự án nằm ở đoạn gần Trung tâm An điều dưỡng Tàu ngầm Hải Quân (xã An Phú, TP Tuy Hòa). Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2023-2027.

Dự án này sẽ khớp nối vào tuyến đường Lê Duẩn nối dài, hiện đang được đầu tư mở rộng, sắp hoàn thành.

Được biết, phần lớn dự án này sẽ đi qua địa phận các xã ven biển thuộc huyện Tuy An, nơi có đất đai cằn cỗi, hoang hóa, kém phát triển.

Dân cư 2 bên trục đường cũng khá thưa thớt.

Một số diện tích đất đi qua dự án đường ven biển chỉ trồng được một vụ lúa vào mùa mưa, vụ còn lại bỏ hoang vì thiếu nước tưới tiêu.

Dự án kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch biển, kết nối các danh thắng cấp quốc gia Đầm Ô Loan, Gành Đá Đĩa, quần thể Hòn Yến với các tỉnh trong khu vực lân cận, mở ra không gian phát triển và tạo quỹ đất dọc biển để thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất ngành du lịch.