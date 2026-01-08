Thông tin mới về dự án trung tâm hành chính ở nơi giá đất tăng "chóng mặt"

Tại cuộc họp báo chiều 7/1, thông tin về dự kiến xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An vào quý I/2026 nhận được sự quan tâm của đại diện các cơ quan báo chí. Nhiều câu hỏi được đặt ra xoay quanh tính cần thiết, quy mô đầu tư và nguy cơ lãng phí khi nhiều trụ sở hiện hữu có thể bị dôi dư.

Trả lời về vấn đề này, ông Hồ Bá Thái, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An, cho biết đến thời điểm hiện nay, tỉnh chưa có chủ trương xây dựng Trung tâm hành chính.

Ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, chủ trì buổi họp báo (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo ông Thái, việc xem xét đầu tư dự án trung tâm hành chính còn phụ thuộc vào quá trình xin điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố Vinh (cũ) và khu vực đại lộ Vinh - Cửa Lò.

"Khi chưa hoàn tất các thủ tục điều chỉnh quy hoạch theo quy định, tỉnh chưa có cơ sở để bàn đến thời điểm, quy mô hay nguồn lực đầu tư cho dự án này. Hiện nay vẫn chưa có văn bản chính thức nào về chủ trương xây dựng Trung tâm hành chính công", ông Thái nói.

Ông Thái cũng cho biết khi tỉnh có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư khi đó mới hình thành chủ trương; hiện nay, tỉnh đang giao Sở Xây dựng nghiên cứu quy hoạch liên quan.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, thông tin về quy hoạch Trung tâm hành chính tỉnh đã khiến giá đất dọc đại lộ Vinh - Cửa Lò, đặc biệt tại Nghi Phong, tăng "chóng mặt".

Nhiều vị trí bị đẩy giá gấp đôi chỉ trong thời gian ngắn, kèm theo các hoạt động rao bán, livestream (phát trực tiếp) chốt đơn diễn ra dày đặc trên mạng xã hội, tiềm ẩn nguy cơ "sốt ảo" và rủi ro lớn cho nhà đầu tư.

Ông Hồ Bá Thái, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An, trả lời tại buổi họp báo chiều 7/1 (Ảnh: Nguyễn Phê).

Để kiểm soát tình hình, ngày 31/12/2025, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, UBND phường Vinh Lộc và UBND xã Đông Lộc, yêu cầu chưa cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất và hạn chế các giao dịch trong thời gian tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu vực dự kiến xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh.

UBND tỉnh Nghệ An cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường theo dõi, giám sát chính quyền cơ sở trong việc thực hiện nội dung trên, nhằm kịp thời ngăn chặn tình trạng đầu cơ, thổi giá đất, gây mất ổn định thị trường và ảnh hưởng đến công tác quy hoạch.