Người đàn ông tử vong trước trại hòm ở TPHCM

Ngày 8/8, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động tại vỉa hè trước một trại hòm trên đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận (quận 12 cũ). Đến kiểm tra, họ phát hiện người đàn ông đã tử vong nên trình báo công an.

Cơ quan chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường (Ảnh: CTV).

Nhận tin báo, Công an phường Đông Hưng Thuận phối hợp với Công an TPHCM đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để điều tra.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân khoảng 30 tuổi. Thời điểm phát hiện, nạn nhân mặc quần jean màu đen, áo thun trắng, áo khoác màu kem, trên người không có giấy tờ tuỳ thân.

Thi thể người đàn ông được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi ngay sau đó.

Người dân nếu có thông tin về nạn nhân hoặc người nhà nạn nhân, vui lòng đến công an phường Đông Hưng Thuận trình báo.