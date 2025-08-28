Ban hành cơ chế phát triển TOD dọc các tuyến metro TPHCM

TOD - Transit Oriented Development - là mô hình quy hoạch đầu mối giao thông công cộng làm điểm tập trung dân cư và đô thị. Mô hình này khuyến khích phát triển cao ốc văn phòng, chung cư, trường học, bệnh viện, nơi mua sắm… dọc theo hành lang của tuyến metro, ưu tiên bám vào các nhà ga.

Chiều 28/8, HĐND TPHCM đã thông qua nghị quyết về việc quy hoạch khu vực phát triển đô thị theo định hướng TOD. Đây là chính sách được kỳ vọng giúp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư mạng lưới đường sắt đô thị (metro) của thành phố.

Nghị quyết này quy định chi tiết Khoản 1, Điều 6, Nghị quyết 188/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế đặc thù phát triển metro tại Hà Nội và TPHCM, trong đó tập trung xác định quy trình lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch khu vực TOD.

Tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên đi qua một khu chung cư tại TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Về phạm vi ranh giới khu vực TOD, nghị quyết xác định bao gồm nhà ga, depot và các thửa đất nằm trong phạm vi bán kính tối đa 1.000m tính từ tâm của nhà ga hoặc depot.

Một trong những điểm then chốt của chính sách là việc cho phép điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch khác với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

Cụ thể, trong khu vực TOD, hệ số sử dụng đất được phép tăng không quá 1,5 lần so với quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch đô thị và nông thôn.

Với chỉ tiêu công viên công cộng, thành phố được phép sử dụng phần diện tích trên tầng mái công trình xây dựng với tỷ lệ quy đổi là 2m2 sàn xây dựng tương đương 1m2 đất công viên cây xanh. Không gian cây xanh trên mái phải đảm bảo thuận tiện cho người dân tiếp cận và sử dụng.

Cũng theo nghị quyết, chỉ tiêu về hạ tầng xã hội trong khu vực TOD có thể giảm tối đa còn 50% so với quy chuẩn xây dựng hiện hành.

Về nội dung chuyển nhượng chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch giữa các dự án trong khu vực TOD (vấn đề mới, phức tạp), UBND thành phố sẽ lập dự thảo nghị quyết riêng và trình HĐND thành phố vào kỳ họp sau.

TOD - Transit Oriented Development - là mô hình quy hoạch đầu mối giao thông công cộng làm điểm tập trung dân cư và đô thị (Đồ họa: Đề án quy hoạch Metro TPHCM).

Việc ban hành nghị quyết này tạo cơ sở pháp lý để triển khai các cơ chế về phát triển TOD mà Quốc hội đã trao cho TPHCM tại Nghị quyết 188/2025/QH15. Nghị quyết cũng được kỳ vọng giúp đẩy mạnh đầu tư và hoàn thiện mạng lưới metro của thành phố.

Trước đó, các quy định hiện hành về chỉ tiêu quy hoạch thường áp dụng chung cho đô thị và chưa phù hợp với yêu cầu tăng cường mật độ dân cư xung quanh tuyến metro.

Việc cho phép phê duyệt chỉ tiêu quy hoạch TOD theo hướng đô thị nén sẽ khuyến khích người dân đến sống quanh các đầu mối giao thông công cộng, đồng thời thu hút nguồn lực đầu tư từ các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước.