TPHCM chi 12.440 tỷ đồng xây nút giao 4 tầng và đường nối Vành đai 3

Dự án được thông qua vào chiều 28/8 tại kỳ họp lần thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TPHCM khóa X.

Công trình có tổng chiều dài 5,9km, gồm hạng mục nút giao Gò Công trên tuyến Vành đai 3 và đường nối đến nút giao xa lộ Hà Nội (nút giao Trạm 2). Dự án đi qua 3 phường Tăng Nhơn Phú, Long Bình và Long Phước (TPHCM).

Vị trí dự kiến xây dựng nút giao Gò Công (Đồ họa: Ngọc Tân).

Nút giao Gò Công được thiết kế dạng ngã tư 4 tầng (gồm 1 hầm chui) kết hợp đảo tròn. Phần cầu cạn Vành đai 3 được đầu tư thêm một đơn nguyên 4 làn xe để hoàn chỉnh theo quy hoạch 8 làn xe.

Đoạn đường nối dài khoảng 5km gồm các cầu vượt tại nút giao đường Lê Văn Việt, nút giao đường D1, cầu qua rạch Gò Công và rạch Trau Trảu.

Do là công trình cấp đặc biệt, hạng mục nút giao Gò Công được tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc theo quy định. Để đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là khâu giải phóng mặt bằng, dự án được tách thành 2 dự án thành phần.

Phối cảnh nút giao Gò Công trên tuyến Vành đai 3 (Ảnh: Ban Giao thông TPHCM).

Dự án thành phần 1 là bồi thường, tái định cư với tổng mức đầu tư 7.111 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 là xây dựng hoàn chỉnh nút giao và đường nối với tổng vốn 5.329 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM là chủ đầu tư của 2 dự án thành phần này. Dự án sẽ được khởi công vào quý I/2027 và hoàn thành vào quý IV/2028.

Tổng thể dự án nút giao Gò Công và đường nối (đường màu đỏ) đến xa lộ Hà Nội (Đồ họa: Ngọc Tân).

Nhánh nối từ xa lộ Hà Nội đến nút giao Gò Công là tuyến kết nối quan trọng, liên thông Vành đai 3 với Vành đai 2 và mạng lưới giao thông đô thị hiện hữu.

Công trình được kỳ vọng giúp giảm ùn tắc, phát triển bền vững hệ thống giao thông đô thị TPHCM, đồng thời nâng cao năng lực kết nối giữa TPHCM với tỉnh Đồng Nai.