Dự báo nguy cơ kẹt xe, trễ chuyến dịp lễ 2/9 ở TPHCM

Sở Xây dựng TPHCM vừa ban hành kế hoạch đảm bảo giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9).

Dự báo sơ bộ cho thấy nhu cầu đi lại tăng cao tại hầu hết lĩnh vực vận tải. Riêng sản lượng hành khách ở ga Sài Gòn tăng gấp đôi cùng kỳ năm ngoài.

Lưu lượng giao thông tăng đột biến

Theo dự báo, lượng hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tăng khoảng 6% so với cùng kỳ, đạt 125.000 lượt khách/ngày. Tại sân bay Côn Đảo, sản lượng hành khách dự kiến đạt 1.250 khách/ngày (tăng 1%).

Theo ghi nhận vào tối 28/8, tình trạng trễ chuyến (delay) đã xuất hiện tại các chuyến bay từ TPHCM đi Hà Nội. Trung bình thời điểm khởi hành thực tế chậm hơn khoảng 1 giờ so với kế hoạch.

Lượng khách đến sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến tăng cao trong dịp nghỉ lễ 2/9 (Ảnh: Ngọc Tân).

Hành khách đến sân bay Tân Sơn Nhất cần lưu ý hầu hết hãng hàng không đã chuyển địa điểm khai thác chuyến bay quốc nội sang nhà ga T3. Chỉ còn Vietjet đang khai thác nhà ga T1.

Với đường sắt, ga Sài Gòn sẽ đón khoảng 12.841 lượt khách/ngày, tăng đột biến 111% so với năm ngoái. Trong khi đó, sản lượng khách tại ga Dĩ An giảm 27%.

Các bến xe khách liên tỉnh ở khu vực TPHCM cũ dự kiến đón 65.330 lượt khách/ngày, tăng 9%. Bến xe tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ tăng mạnh sản lượng (24%) với 8.632 lượt khách/ngày.

Nhằm phục vụ người dân đi chơi, xem pháo hoa... tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sẽ tăng từ 230 lên 251 chuyến vào ngày 30-31/8 và tăng lên 264 chuyến vào ngày 1-2/9. Riêng ngày 2/9, người dân được đi metro miễn phí.

Với xe buýt, các khu vực trọng điểm được dự báo như tuyến xe buýt đi Cần Giờ (dự kiến 3.200 lượt khách/ngày); xe buýt đi sân bay Tân Sơn Nhất (3.000 lượt/ngày). Các tuyến buýt kết nối sân bay, bến xe liên tỉnh và khu du lịch sẽ tăng thêm 10% số chuyến.

Một số tuyến xe buýt có thể giảm 10-15% lượng khách. Trong 2 ngày 1-2/9, tuyến xe buýt số 50 (Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia) và 52 (Bến Thành - Đại học Quốc gia) sẽ ngưng hoạt động.

Tuyến phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu cũng dự kiến phục vụ 3.400 khách/ngày, tăng 20% sản lượng; tuyến tàu cao tốc Sài Gòn - Vũng Tàu có thể đón 1.000 khách/ngày, tăng 10% sản lượng.

Dự báo các "điểm nóng" kẹt xe

Sở Xây dựng TPHCM nhận định tình trạng ùn tắc có thể xảy ra tại các cửa ngõ thành phố và những khu vực đầu mối giao thông.

Cụ thể, các nút giao An Phú, Tân Vạn, các tuyến đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Bình Thuận - Chợ Đệm, đường Võ Trần Chí, quốc lộ 13, 51, đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đường tỉnh 741, 743, 747... sẽ là những điểm nóng kẹt xe.

Nút giao An Phú dự kiến là "điểm nóng" kẹt xe tại TPHCM dịp nghỉ lễ 2/9 (Ảnh: Ngọc Tân).

Các tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe Miền Tây, bến xe Miền Đông, phà Cát Lái, Bình Khánh... cũng được cảnh báo có thể xảy ra ùn tắc. Các điểm du lịch lớn như Suối Tiên, khu vực Vũng Tàu, Tam Thắng cũng sẽ thu hút lượng lớn du khách, gây áp lực lên hạ tầng giao thông.

Nhà chức trách khuyến cáo người dân chủ động nắm thông tin giao thông để lập kế hoạch đi lại phù hợp, cân nhắc sử dụng phương tiện vận tải công cộng và tránh khung giờ cao điểm, khu vực có nguy cơ ùn tắc cao.

Các đơn vị vận tải, bến xe phải niêm yết và thực hiện đúng giá vé, không được để xảy ra tình trạng "chèn ép" giá, lợi dụng tăng giá không đúng quy định. Cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi vi phạm, đồng thời phân luồng giao thông linh hoạt để hạn chế ùn tắc.