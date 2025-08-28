Người dân TPHCM được đi metro miễn phí ngày Quốc khánh

Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) vừa thông báo miễn phí vé cho toàn bộ hành khách đi Metro Bến Thành - Suối Tiên trong ngày 2/9.

Chính sách miễn vé được HURC1 thực hiện nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và đã được sự chấp thuận của UBND TPHCM.

Metro Bến Thành - Suối Tiên từng đón lượng khách lớn dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo thông báo, hành khách có thể đi tàu điện miễn phí vào ngày 2/9 theo 2 cách. Với cách 1, hành khách sử dụng thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để qua cổng soát vé.

Cách thứ 2, hành khách sử dụng "mã QR Độc lập" trên ứng dụng HCMC Metro HURC để qua cổng soát vé. Chức năng này sẽ xuất hiện trên ứng dụng vào ngày 2/9 và chỉ có hiệu lực trong ngày.

HURC1 lưu ý chính sách miễn phí vé chỉ áp dụng với 2 cách nêu trên. Trường hợp hành khách mua vé để đi tàu, hệ thống vẫn sẽ tính phí và công ty sẽ không hoàn trả số tiền đã thanh toán.