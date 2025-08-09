TPHCM lập tổ chuyên gia đường sắt đô thị

Tổ chuyên gia do TS Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng tư vấn triển khai Nghị quyết 98 làm Tổ trưởng; TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM làm Tổ phó và 29 chuyên gia thuộc các nhóm lĩnh vực chuyên ngành.

TPHCM sẽ có Tổ Chuyên gia tư vấn triển khai hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị (Ảnh: Nam Anh).

Tổ Chuyên gia tư vấn triển khai hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị (Tổ Chuyên gia) sẽ góp ý định hướng cho Ban chỉ đạo, giúp việc Ban chỉ đạo, UBND thành phố, các cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư về cơ chế, chính sách và các nội dung liên quan, như: quy hoạch, phát triển đô thị theo mô hình TOD; phương án tài chính; quản lý dự án, đấu thầu, chi phí; phát triển công nghiệp đường sắt, chuyển giao công nghệ;...

Ngoài ra, Tổ Chuyên gia có nhiệm vụ tư vấn, phản biện và góp ý đối với chương trình, kế hoạch, đề án và các giải pháp kỹ thuật, công nghệ nhằm hỗ trợ Ban chỉ đạo, tổ giúp việc Ban chỉ đạo, UBND thành phố, các cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư trong việc chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ liên quan đến phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị TPHCM.

Ý kiến của Tổ Chuyên gia là cơ sở để Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc Ban chỉ đạo, UBND thành phố, các cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư xem xét, quyết định.

Tổ Chuyên gia sẽ được tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài nước, cũng như các cơ quan nghiên cứu, nhằm phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Tổ Chuyên gia sẽ được mời tham dự các hội nghị, hội thảo, cuộc họp, hoặc tham gia các đoàn công tác của Ban chỉ đạo, tổ giúp việc, UBND thành phố, các cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư khi có đề nghị.

Cũng tại quyết định nêu trên, Chủ tịch UBND TPHCM thành lập Tổ Thư ký giúp việc của Tổ Chuyên gia gồm 9 thành viên, do ông Hồ Ngọc Nghĩa, Phó trưởng Phòng Quản lý đường sắt đô thị, Sở Xây dựng, làm Tổ trưởng.