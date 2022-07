Toàn cảnh Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ lớn nhất từ trước tới nay

(Dân trí) - Chương trình Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN có qui mô lớn nhất từ trước tới nay đã tưng bừng diễn ra trong sự nồng nhiệt chào đón của người dân hai bên phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội).

Sáng 9/7, Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 chính thức khai mạc trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Đoàn Cảnh sát Công an Nhân dân với gần 100 nhạc công, diễn viên biểu diễn các tiết mục gọi nhớ về quê hương đất nước, truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (Ảnh: Hữu Nghị).

Một số bài hát tiêu biểu như: Nhạc hiệu chương trình Vì An ninh Tổ quốc; Hành khúc Công an nhân dân; Việt Nam quê hương tôi; Tiến về Hà Nội (Ảnh: Hữu Nghị).

Chương trình Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ là một sự kiện văn hóa lớn và được công chúng Thủ đô đón chào nồng nhiệt (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Một nam cảnh sát trong đoàn nhạc Cảnh sát nhân dân Việt Nam (Ảnh: Hữu Nghị).

Đoàn Cảnh sát Nhật Bản với chỉ 6 nhạc công trình diễn các tác phẩm: Can't Take My Eyes Off You; Passionate People (Ảnh: Hữu Nghị - Hưng Phan).

Đoàn nhạc cảnh sát Nhật Bản chơi nhạc diễu hành qua tòa nhà UBND TP Hà Nội (Ảnh: Hữu Nghị).

Đoàn nhạc cảnh sát Philippines khá đông, chơi một số bản nhạc nổi tiếng khiến khán giả cổ vũ nhiệt tình (Ảnh: Hữu Nghị).

Đoàn cảnh sát Philippines đi qua UBND TP Hà Nội (Ảnh: Hữu Nghị).

Đoàn Cảnh sát Philippines diễu hành qua phố Đinh Tiên Hoàng, tiến về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Ảnh: Hưng Phan).

Đoàn nhạc cảnh sát Myanmar vừa diễu hành vừa chơi nhạc trên phố đi bộ dưới cơn mưa nhỏ sáng nay (Ảnh: Hưng Phan).

Đoàn cảnh sát Trung Quốc (Ảnh: Hữu Nghị).

Nhạc trưởng đoàn cảnh sát Trung Quốc (Ảnh: Hưng Phan).

Đoàn cảnh sát Lào và tiết mục mở màn sôi động (Ảnh: Hữu Nghị).

Gương mặt nữ xinh đẹp của đoàn cảnh sát Lào (Ảnh: Hữu Nghị).

Màn biểu diễn sôi động của đoàn Cảnh sát Brunei (Ảnh: Hưng Phan).

Cảnh phục biểu diễn của các đoàn cũng khá đặc trưng, mang nét văn hóa truyền thống của dân tộc (Ảnh: Hưng Phan).

Đoàn Nghi lễ Quân đội Việt Nam xuất hiện trong những tràng vỗ tay không ngớt của người xem hai bên phố (Ảnh: Hưng Phan).

Đây là đơn vị thứ 2 của Việt Nam tham dự cũng là đoàn nhạc duy nhất nằm ngoài lực lượng Cảnh sát (Ảnh: Hữu Nghị).

Đoàn nhạc Nghi lễ Quân đội diễu hành trên đường phố (Ảnh: Hữu Nghị).

Các đoàn bắt đầu diễu hành tại ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng - Hàng Bài và biểu diễn một vòng quanh hồ Gươm, sau đó kết thúc tại điểm xuất phát (Ảnh: Vân Hương).

Các đoàn sẽ biểu diễn buổi tiếp theo vào lễ bế mạc Nhạc hội, diễn ra vào tối ngày 10/7 trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) (Ảnh: Vân Hương).