Đội trưởng Indonesia có giá chuyển nhượng gần 350 tỷ đồng

Kênh truyền thông Tutto Mercato của Italy khẳng định Jay Idzes đã hoàn tất các thủ tục để gia nhập CLB Sassuolo tại Serie A hôm qua (8/8).

Đây là một bản hợp đồng khá đặc biệt, Sassuolo trả tổng cộng 11 triệu euro, đồng thời sẽ nhận cùng lúc hai cầu thủ Jay Idzes và Fali Cande (người Guinea). Dù vậy, mức giá 11 triệu euro nói trên phần lớn là chi phí dành cho trung vệ người Indonesia, còn giá chuyển nhượng của Fali Cande rất thấp.

Jay Idzes có giá chuyển nhượng rất cao (Ảnh: Antara).

Cũng theo kênh truyền thông nói trên, ngoài Sassuolo, ít nhất 3 CLB tại Italy từng quan tâm đến Jay Idzes, gồm Torino, Udinese và Genoa. Tuy nhiên, cuối cùng Sassuolo đạt được thỏa thuận với trung vệ của đội tuyển Indonesia.

Với mức giá 11 triệu euro, Jay Idzes thuộc nhóm những cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á.

Đấy là mức giá chuyển nhượng cao gần gấp 3 lần giá chuyển nhượng của “Messi Thái Lan” Chanathip Songkrasin ở thời đỉnh cao (khoảng 3,9 triệu euro, hơn 119 tỷ đồng, khi anh chuyển từ CLB Consadole Sapporo để gia nhập CLB Kawasaki Frontale tại Nhật Bản năm 2022).

Jay Idzes năm nay 25 tuổi, cao 1m90. Anh sinh ra ở Hà Lan. Ngoài Venezia, Jay Idzes từng khoác áo đội bóng nổi tiếng của Hà Lan PSV Eindhoven trong giai đoạn từ năm 2018-2020.

Jay Idzes mang băng thủ quân của đội tuyển Indonesia trong thời gian gần đây. Anh là một trong những niềm hy vọng lớn của đội bóng xứ sở vạn đảo tại vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á.