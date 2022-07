Khai mạc Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022

Tham dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo Đại sứ quán Brunei, Lào, Myanmar, Nhật Bản, Philippines, Trung Quốc và Đại sứ quán các nước ASEAN; đại biểu trong nước có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc; Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long; Tổng Thư ký Quốc hội kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cùng đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương.

Đại tướng Tô Lâm và ông Bùi Văn Cường, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tặng hoa và cờ lưu niệm cho đại diện các đoàn nhạc (Ảnh: Mạnh Quân).

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam; ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 34 công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát nhân dân và Pháp lệnh quy định chế độ cấp bậc hàm của sỹ quan, hạ sỹ quan Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022); Bộ Công an Việt Nam long trọng tổ chức chương trình Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 là sự kiện âm nhạc đặc biệt với chủ đề xuyên suốt là ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam và các nước ASEAN+ với sự tham gia của 8 đoàn nhạc, gần 400 nhạc công và diễn viên đến từ các quốc gia Brunei, Lào, Myanmar, Nhật Bản, Philippines, Trung Quốc và 2 đoàn nhạc của Việt Nam là Đoàn nhạc Cảnh sát nhân dân và Đoàn nhạc Quân đội nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại lễ khai mạc (Ảnh: Mạnh Quân).

Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 là chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, thể hiện tài năng, tình yêu nghệ thuật, đam mê âm nhạc của Đoàn nhạc Cảnh sát các quốc gia. Đồng thời, qua chương trình này góp phần nâng cao văn hóa, nghệ thuật và sự hiểu biết lẫn nhau về bản sắc văn hóa dân tộc, đất nước, con người, quá trình trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng Cảnh sát Việt Nam và Cảnh sát các nước.

Trên cơ sở đó thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa các nước ASEAN với các đối tác trong khu vực và trên thế giới. Đặc biệt, thông qua thể hiện bằng văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, Nhạc hội còn là cầu nối, gắn kết các nước, các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là thông qua kênh hợp tác ASEANAPOL, INTERPOL.

"Bộ Công an Việt Nam mong rằng, các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam nói chung và Nhạc hội Cảnh sát nói riêng là dịp để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách với bè bạn quốc tế; tăng cường quan hệ hợp tác giữa Cảnh sát Việt Nam với Cảnh sát các nước, khẳng định đất nước Việt Nam, thủ đô Hà Nội tươi đẹp và Cảnh sát Việt Nam sẵn sàng là bạn, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế" - ông Ngọc bày tỏ.