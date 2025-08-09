Tuyển nữ Việt Nam - Indonesia (19h30 hôm nay): Tiến vào bán kết?

*Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Indonesia, trong khuôn khổ giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 sẽ diễn ra lúc 19h30 tối nay (9/8), trên sân Lạch Tray (Hải Phòng). Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Sau lượt trận đầu tiên, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tạm đứng nhì bảng A, với 3 điểm. Chúng ta bằng điểm với đội đầu bảng Thái Lan, nhưng kém chỉ số phụ.

Ở lượt trận thứ hai vòng bảng, đội bóng của HLV Mai Đức Chung tiếp tục đối diện với đối thủ yếu là Indonesia. Chiến thắng là điều nằm trong tầm tay đội tuyển nữ Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ sớm có vé vào bán kết? (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Trong trường hợp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thắng Indonesia, đồng thời Thái Lan không thua đội tuyển nữ Campuchia, chúng ta sẽ giành vé vào bán kết. Cả hai khả năng này đều dễ xảy ra cùng lúc, do trình độ của các đội nữ Việt Nam và Thái Lan cao hơn hẳn các đội Indonesia và Campuchia.

Thế nên, vé vào bán kết gần như đã nằm trong tay đoàn quân của HLV Mai Đức Chung.

Điều quan trọng còn lại là chúng ta sẽ sử dụng lực lượng như thế nào, phân phối sức của các vị trí ở trên sân ra sao, để không chỉ vượt qua Indonesia, giành vé vào bán kết, mà còn có thể tính toán xa hơn cho những giai đoạn tiếp theo.

Tiền đạo Huỳnh Như chưa ghi bàn ở giải năm nay (Ảnh: Thành Đông).

Những trận đấu khó khăn nhất của đội tuyển nữ Việt Nam tại giải năm nay sẽ lần lượt xuất hiện ở các vòng đấu bán kết và có thể là chung kết.

Trước mắt, có thể HLV Mai Đức Chung sẽ tìm cách giúp tiền đạo Huỳnh Như tìm lại cảm giác ghi bàn (Huỳnh Như chưa ghi được bàn thắng nào trong trận thắng Campuchia cách đây ít ngày).

Đồng thời, ông Chung sẽ cố gắng tung ra sân càng nhiều cầu thủ trẻ càng tốt ở trận đấu với Indonesia, với mục đích giúp các cầu thủ trẻ tìm được cảm giác bóng, giúp họ rèn luyện kinh nghiệm và bản lĩnh, chuẩn bị cho các vòng đấu knock-out.

Kịch bản có thể xảy ra đó là đội tuyển nữ Việt Nam sử dụng đội hình mạnh nhất trong đội hình xuất quân, để đảm bảo chiến thắng trước đội tuyển nữ Indonesia. Sau đó, khi đã tạo được cách biệt bàn thắng an toàn, HLV Mai Đức Chung sẽ dần dần rút các trụ cột ra khỏi sân, thay họ bằng những cầu thủ trẻ.

Dự đoán: Đội tuyển nữ Việt Nam thắng Indonesia 5-0.