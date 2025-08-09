Yamal và Lewandowski nhận án phạt, HLV Hansi Flick bị cấm một trận

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) vừa đưa ra thông báo kỷ luật liên quan đến trận bán kết lượt về Champions League 2024-25 giữa Barcelona và Inter Milan. Theo tờ Marca, án phạt đối với hai cầu thủ Barcelona, Lamine Yamal và Robert Lewandowski là 5.000 euro mỗi người do vi phạm quy trình kiểm tra doping.

Lamine Yamal và Robert Lewandowski nhận án phạt từ UEFA (Ảnh: Getty).

Cụ thể, cả hai đã không tuân thủ chỉ dẫn từ cán bộ kiểm tra (Điều 21.8) và không có mặt ngay tại trạm kiểm tra theo quy định (Điều 21.10(a).

Ngoài ra, trên băng ghế huấn luyện, Barcelona cũng chịu tổn thất nặng nề. HLV Hansi Flick bị phạt 20.000 euro và cấm chỉ đạo một trận tại các giải đấu cấp CLB của UEFA vì những sự cố xảy ra trong trận đấu đó.

Thông báo của UEFA chỉ rõ: “HLV Flick bị phạt vì vi phạm các nguyên tắc ứng xử chung và những hành vi không đúng chuẩn mực”. Lý do dẫn đến án phạt của vị chiến lược gia người Đức là bởi những phản ứng trên sân và phát ngôn của ông sau trận đấu nhắm vào trọng tài Szymon Marciniak.

"Tôi không muốn nói quá nhiều về trọng tài, nhưng mọi quyết định 50/50 đều có lợi cho họ", HLV Flick phát biểu trong cuộc họp báo sau trận bán kết lượt về Champions League 2024-25 giữa Barcelona và Inter Milan ngày 7/5.

Bên cạnh đó, trợ lý HLV, Marcus Sorg cũng phải nhận án phạt tương tự. Điều này đồng nghĩa trận đấu cúp châu Âu tiếp theo của Barcelona sẽ vắng cả HLV Flick lẫn trợ lý Sorg ở khu vực huấn luyện.

HLV Flick phản ứng với trọng tài và phải nhận thẻ vàng trong trận bán kết lượt về Champions League 2024-25 (Ảnh: Getty).

Đội bóng xứ Catalonia còn bị phạt thêm 5.250 euro vì hành vi ném vật thể lạ và 2.500 euro vì để CĐV đốt pháo sáng trên khán đài. Toàn bộ án phạt có hiệu lực ngay lập tức, mang lại thế khó cho đội chủ sân Nou Camp trước khi trở lại đấu trường châu Âu.

Đây không phải là lần đầu tiên Barcelona vi phạm những quy định của UEFA trong năm nay. Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè, đội bóng này đã bị phạt 15 triệu euro vì vi phạm Luật Công bằng Tài chính. Nếu không đáp ứng một loạt điều kiện trong mùa giải này, mức phạt sẽ tăng lên 60 triệu euro.