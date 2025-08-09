Điện Kremlin nêu lý do chọn Alaska cho cuộc gặp của Tổng thống Nga - Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin (Ảnh: TASS).

“Phía Mỹ vừa thông báo rằng hai bên đã đạt được thỏa thuận tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 15/8, thứ sáu, tại Alaska”, Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết.

Ông Ushakov nói thêm: “Nga và Mỹ là những nước láng giềng gần gũi, có chung đường biên giới. Vì vậy, có vẻ hoàn toàn hợp lý khi phái đoàn của chúng tôi chỉ cần bay qua eo biển Bering, và một hội nghị thượng đỉnh quan trọng, được mong đợi từ lâu giữa các nhà lãnh đạo 2 nước nên được tổ chức ở đó”.

Theo Điện Kremlin, cuộc gặp sắp tới sẽ xoay quanh việc đạt được một nền hòa bình lâu dài cho xung đột ở Ukraine.

Trợ lý Điện Kremlin cho biết thêm, Moscow kỳ vọng cuộc gặp tiếp theo giữa 2 nhà lãnh đạo sau đó sẽ diễn ra tại Nga. Ông nói thêm rằng Tổng thống Trump đã chính thức nhận được lời mời.

Xác nhận của ông Ushakov được đưa ra gần như ngay sau khi Tổng thống Trump thông báo thời gian và địa điểm cho cuộc gặp giữa ông và nhà lãnh đạo Nga.

“Cuộc gặp được mong đợi từ lâu giữa tôi, với tư cách là Tổng thống Mỹ, và Tổng thống Vladimir Putin của Nga sẽ diễn ra vào thứ sáu, ngày 15/8, tại tiểu bang Alaska. Thông tin chi tiết sẽ được công bố sau”, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên Truth Social ngày 8/8.

Địa điểm tổ chức cuộc gặp gây bất ngờ, bởi trước đó cả 2 phía đều đề xuất những địa điểm trung lập hơn. Tổng thống Putin từng gợi ý Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) có thể là một trong những lựa chọn.

Trong khi đó, Sky News ngày 8/8 dẫn các nguồn tin trong chính phủ Italy cho biết ông Trump đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, thảo luận về khả năng tổ chức cuộc gặp tại Rome.

Cuộc gặp sẽ đánh dấu lần tương tác trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào đầu năm nay. Lần gần nhất 2 nhà lãnh đạo gặp nhau là trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản.

Nga và Mỹ đã thống nhất tổ chức cuộc gặp giữa 2 nguyên thủ sau khi Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đến thăm Moscow vào ngày 6/8 và gặp gỡ Tổng thống Putin.

Theo Điện Kremlin, trong cuộc gặp này, Moscow đã nhận được một đề nghị “chấp nhận được” từ phía Mỹ.

Nga từ lâu đã tuyên bố quan tâm đến việc giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng yêu cầu một giải pháp mang lại hòa bình lâu dài và ổn định.

Trong khi Tổng thống Trump liên tục thúc đẩy Nga và Ukraine đàm phán một thỏa thuận hòa bình. Moscow và Kiev đã tiến hành 3 vòng đàm phán trực tiếp tại Istanbul vào các tháng 5, 6 và cuối tháng 7. Mặc dù chưa đạt được bước đột phá, nhưng 2 bên đã đồng ý trao đổi tù binh và thi thể binh sĩ.

Nga khẳng định một thỏa thuận hòa bình bền vững phải bao gồm cam kết của Ukraine về việc không gia nhập NATO, phi quân sự hóa, và công nhận thực tế lãnh thổ mới trên mặt đất. Kiev đã bác bỏ các điều khoản này.