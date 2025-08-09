Đức hạn chế xuất khẩu vũ khí cho Israel

Thủ tướng Đức Friedrich Merz (Ảnh: EPA).

"Trong những trường hợp này, chính phủ Đức sẽ không cho phép xuất khẩu bất kỳ thiết bị quân sự nào có thể được sử dụng ở Dải Gaza cho đến khi có thông báo mới", Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố hôm 8/8.

Mặc dù tiếp tục ủng hộ "quyền tự vệ" của Israel và việc trả tự do cho những người bị Hamas giam giữ, Thủ tướng Merz nhấn mạnh Đức không thể tiếp tục làm ngơ trước số người thiệt mạng ngày càng tăng ở Dải Gaza.

"Hành động quân sự thậm chí còn khắc nghiệt hơn của quân đội Israel tại Dải Gaza, được nội các Israel phê duyệt tối qua, khiến chính phủ Đức ngày càng khó khăn trong việc xác định cách thức đạt được những mục tiêu này", ông Merz nói thêm.

Trước đó, vào rạng sáng 8/8, nội các chính trị - an ninh Israel đã phê chuẩn kế hoạch giành quyền kiểm soát thành phố Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza nằm ở phía bắc.

Quyết định được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel dự định kiểm soát quân sự toàn bộ Dải Gaza trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Israel ở đây đã kéo dài gần 2 năm.

“Theo kế hoạch, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ chuẩn bị kiểm soát thành phố Gaza đồng thời cung cấp viện trợ nhân đạo cho dân thường bên ngoài các khu vực giao tranh”, Văn phòng Thủ tướng Netanyahu cho biết.

Axios dẫn lời một quan chức Israel cho hay kế hoạch bao gồm việc sơ tán dân thường Palestine khỏi thành phố Gaza trước khi Israel tiến hành chiến dịch trên bộ.

Hiện chưa rõ Israel dự tính kiểm soát Gaza lâu dài hay chỉ ngắn hạn. Tel Aviv nhiều lần khẳng định mục tiêu là “loại bỏ hoàn toàn Hamas” và giải cứu con tin.

Thủ tướng Netanyahu cho biết, Israel không có ý định duy trì kiểm soát dài hạn tại Dải Gaza mà sẽ bàn giao quyền quản lý cho “các lực lượng Ả rập”. Tuy nhiên, ông không nêu rõ quốc gia nào sẽ tham gia hay mô hình quản trị ra sao.

Cơ quan y tế Gaza xác nhận 197 người, bao gồm 96 trẻ em, đã tử vong vì suy dinh dưỡng trong cuộc xung đột ở Gaza khi Israel tiếp tục áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt đối với nguồn cung cấp viện trợ nhân đạo.

Một đánh giá do Liên hợp quốc hậu thuẫn đã cảnh báo nạn đói đang diễn ra tại khu vực này.

Israel đã hạn chế nghiêm ngặt việc đưa hàng viện trợ vào Gaza, trong khi các cơ quan Liên hợp quốc, các nhóm nhân đạo và các nhà phân tích cho rằng phần lớn những gì Tel Aviv cho phép viện trợ đều bị cướp bóc hoặc chuyển hướng trong hoàn cảnh hỗn loạn.

Nhiều người Palestine tuyệt vọng phải liều mạng tìm kiếm nguồn viện trợ được phân phối thông qua các kênh bị kiểm soát.

Xung đột tại Dải Gaza bùng phát vào tháng 10/2023 sau khi lực lượng Hamas mở cuộc tập kích ở miền Nam Israel khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và hơn 250 người bị bắt làm con tin. Hiện 49 người vẫn còn bị giam giữ ở Dải Gaza, trong đó 27 người được Israel cho là đã chết.

Chiến dịch trả đũa của quân đội Israel vào Dải Gaza đã khiến hơn 60.000 người thiệt mạng, phần lớn là dân thường, theo cơ quan y tế Gaza. Cuộc xung đột kéo dài khiến Gaza đối mặt với khủng hoảng nhân đạo trầm trọng.