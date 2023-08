Nữ cảnh sát biểu diễn võ thuật khống chế tội phạm ở TPHCM

Sáng 8/8, chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, 78 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh 2-9, Công an TPHCM long trọng tổ chức Lễ khai mạc hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật và hội thao Công an TPHCM mở rộng năm 2023.

Hội thao được tổ chức tại Trung tâm Thể thao Công an TPHCM (phường Phú Trung, quận Tân Phú) gồm nhiều nội dung như thi điều lệnh, quân sự, võ thuật, bóng bàn, quần vợt, bóng đá, kéo co...

Đến dự lễ khai mạc có Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi; Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP; Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc CATP; chỉ huy các phòng nghiệp vụ và công an các quận, huyện, TP Thủ Đức, ngoài ra còn có đại diện Liên đoàn Bóng đá, Liên đoàn Quần vợt, Liên đoàn Võ thuật, các CLB Võ thuật...

Phát biểu khai mạc hội thao, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP nhấn mạnh, công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật và công tác thể dục, thể thao là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng CAND.

"Tham gia và tổ chức các hoạt động nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao thể lực, sức khỏe dẻo dai, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần; đồng thời giúp CBCS nâng cao bản lĩnh, tinh thần chiến đấu, bắn súng,... từ đó giúp cán bộ chiến sĩ nâng cao ý thức chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, tạo tính nhanh nhẹn, linh hoạt, ứng phó giải quyết vụ việc trong mọi tình huống, góp phần xây dựng lực lượng CATP thật sự trong sạch, vững mạnh", Thiếu tướng Lê Hồng Nam nói.

Các vận động viên tham dự là cán bộ chiến sĩ đang công tác trong CATP và sự tham gia của các đơn vị khách mời là cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP, Bộ đội Biên phòng TP, Cục Hải quan TP, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ miền Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Khối cơ quan Bộ Công an phía Nam, Đại học ANND, Đại học CSND, Đại học Cảnh sát PCCC phía Nam, Cao đẳng ANND, Cao đẳng CSND, Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Sài Gòn, Đại học Y Dược TPHCM.

Sau khai mạc, là màn biểu diễn võ thuật đối kháng, tình huống giả định của các chiến sĩ công an với những đòn thế đẹp mắt, mạnh mẽ.

Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật và Hội thao Công an TPHCM mở rộng năm 2023 được tổ chức nhằm thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" trong toàn lực lượng CATP giai đoạn 2021 - 2030.

Phần biểu diễn phá đá trên chân của chiến sĩ CSCĐ.

"Toát mồ hôi" với màn biểu diễn khí công khi một chiến sĩ nằm trên hai con dao để đồng đội dùng búa công phá gạch trên bụng.

Phần thi võ thuật của các đơn vị với các nội dung đối kháng đồng đội, nhiều tình huống giả định hấp dẫn, chân thực trong đời sống hàng ngày đưa vào dự thi.

Nhiều vận động viên là nữ cảnh sát cũng tham gia với màn trình diễn ấn tượng.

Một pha bay người kẹp cổ để khống chế tội phạm của nữ cảnh sát trong khi làm nhiệm vụ ở tình huống giả định.

Phía bên ngoài, nhiều đồng đội cổ vũ nhiệt tình, hào hứng với những phần dự thi mạnh mẽ, đặc sắc của các đội dự thi hội thao. Sau khai mạc, hội thao sẽ diễn ra từ ngày 8-17/8.