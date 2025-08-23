Người đàn ông Tây Ban Nha mang xăng đốt quán cà phê, lý do không ngờ tới

Theo Daily Mail, sự việc xảy ra hôm 19/8 tại quán Las Postas (thị trấn Los Palacios y Villafranca, tỉnh Sevilla, Tây Ban Nha). Camera an ninh ghi lại cảnh người đàn ông mang theo một chai nhựa 1,5 lít chứa xăng, đổ trực tiếp lên quầy bar rồi châm lửa. Chỉ trong giây lát, ngọn lửa bùng lên dữ dội, khiến khách và nhân viên vội vã bỏ chạy.

Trang Metro cho hay, trước đó người đàn ông đến quán cùng con trai, gọi hai chiếc bánh mì kẹp. Khi hỏi nhân viên về mayonnaise, ông ta nhận được câu trả lời rằng quán đã hết.

Không tin, ông tiếp tục hỏi nhân viên khác và vẫn nhận được phản hồi tương tự. Trong cơn tức giận, ông rời đi rồi quay lại với chai xăng mua từ cây xăng gần đó, đổ lên quầy và hỏi: “Anh chắc chắn là không có mayonnaise chứ?”, trước khi châm lửa.

Đòi mayonnaise không được, khách mua 1,5 lít xăng quay lại phóng hỏa (Video: The Sun)

Ông Jose Antonio Caballero, chủ quán, kể lại: “Cả hai nhân viên đều trả lời là quán không có mayonnaise vì chúng tôi không có bếp. Bánh mì được chuẩn bị sẵn và không kèm sốt. Vậy mà ông ta quay lại với chai xăng, rồi phóng hỏa trước mặt mọi người”.

Vụ việc khiến một số người bị thương nhẹ, trong đó có một nhân viên phục vụ, một cụ già và một trẻ nhỏ. Nghi phạm cũng bị bỏng ở tay do chính ngọn lửa mà mình gây ra. Nhân viên quán đã dùng bình chữa cháy để khống chế ngọn lửa, ngăn đám cháy lan rộng.

Tổng thiệt hại vật chất và thất thu của quán được ước tính khoảng 7.000 euro (khoảng hơn 200 triệu đồng). Người đàn ông đã bị cơ quan chức năng bắt giữ gần hiện trường sau khi một nhân viên quán truy đuổi.

Ông được đưa đến trung tâm y tế để chữa bỏng tay và đang bị giam giữ, chờ hầu tòa với cáo buộc phóng hỏa, phá hoại tài sản và gây nguy hiểm cho người khác.