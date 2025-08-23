Dân bị "bức tử" nhiều năm vì phải sống cạnh cơ sở sản xuất nhựa tái chế

Bị cấm hoạt động vẫn lén lút vận hành vào ban đêm?

4 năm qua, hàng chục hộ dân ở ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, Hậu Giang nay là xã Phú Hữu, TP Cần Thơ bức xúc về việc cơ sở sản xuất nhựa tái chế của ông Trần Thượng Lý (SN 1995) gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sinh hoạt, sức khoẻ và kinh tế của bà con địa phương.

Cơ sở sản xuất nhựa tái chế của ông Trần Thượng Lý nằm sát vườn cây ăn trái của người dân (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trước đó, trong kết luận nội dung tố cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hậu Giang cũ ban hành ngày 19/6 cho biết đã buộc cơ sở của ông Lý ngưng hoạt động; đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND huyện Châu Thành xử lý nghiêm theo Quyết định xử phạt hành chính số 2198. Thế nhưng theo phản ánh của người dân xung quanh, cơ sở này vẫn tiếp tục hoạt động theo hình thức "ngày nghỉ - đêm làm".

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, cơ sở sản xuất nhựa tái chế của ông Trần Thượng Lý nằm cạnh nhà, vườn cây ăn trái của người dân.

Cơ sở có tường rào, hầu như luôn trong tình trạng "cửa đóng then cài" và không niêm yết các thông tin như tên cơ sở, địa chỉ, số điện thoại... Bên trong có nhà xưởng dựng bằng vách tôn, một nhà giống nơi cho công nhân nghỉ ngơi, đặc biệt chứa nhiều túi nilon đã qua sử dụng được thu gom ở các nơi về.

Anh Bùi Văn Tiến bên vườn mít bị thiệt hại nặng do nằm sát vách cơ sở tái chế nhựa (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Trương Văn Tấn (SN 1962), nhà cạnh cơ sở sản xuất nhựa của ông Lý cho biết, từ ngày cơ sở này hoạt động đã gây phiền hà cho bà con địa phương rất nhiều.

Trước khi bị đình chỉ hoạt động, cơ sở này làm việc ban ngày, đến thời điểm 19/6, cơ sở có tạm dừng hoạt động khoảng một tháng, nhưng từ giữa tháng 7 đến nay, cơ sở hoạt động từ 18h đến 6h hôm sau. Tiếng ồn từ máy móc phát ra, cộng thêm mùi hôi từ túi nilon bẩn thu gom về để sản xuất khiến cuộc sống bà con đảo lộn.

"Nhà tôi trước kia có 7 người sống chung, nhưng từ tháng 10 năm ngoái, vợ chồng con trai tôi dẫn theo cháu nội đi chỗ khác sống vì không chịu nổi mùi hôi từ nhà máy; nhất là cháu tôi còn quá nhỏ, hít khí độc này sẽ ảnh hưởng sức khoẻ rất nhiều. Còn vợ chồng tôi già cả, không có chỗ nào để đi nên đành ở đây chịu trận", ông Tấn chia sẻ.

Ông Tấn từng làm việc tại cơ sở này 4 tháng, nhưng thấy môi trường độc hại, ô nhiễm nên ông nghỉ làm. Theo ông, túi nilon đã qua sử dụng được cơ sở thu gom từ nhiều nơi, sau đó đem về nấu, cắt ra thành hạt nhựa rồi bán lại cho các nhà máy, cơ sở sản xuất nilon.

Nhựa từ nhà xưởng sản xuất bay ra phần đất của người dân (Ảnh: Bảo Kỳ).

Còn hộ anh Bùi Văn Tiến (SN 1977), có khoảng 7.000m2 đất trồng mít, xoài nhưng do ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất nhựa, nước thải từ cơ sở rò rỉ ra khiến cây bị rụng lá, khô héo còn trơ trọi gốc.

"Có 20 cây mít bị vàng lá, rụng trái, sau đó cây rụng nhánh rồi chết từ từ. Số cây khác do nằm cách xa và có mương nước ngăn chặn nên ít thiệt hại hơn, tôi lo ngại nếu còn nhiễm nước bẩn từ nhà máy thì vườn cây của tôi sẽ thiệt hại hết", anh Tiến cho hay.

Lo ngại bệnh tật

Ngoài vấn đề mùi hôi, nước thải bẩn rò rỉ ra môi trường, người dân địa phương cho biết mỗi lần xưởng hoạt động lại xả rất nhiều khói đen ra bầu không khí.

"Mùi vừa hôi, vừa hắc, năm ngoái tôi ra thăm vườn cây ăn trái 2 lần mà lần nào về cũng bệnh. Ai cũng biết nhựa, nilon đốt lên rất độc hại mà chúng tôi phải chịu đựng mấy năm qua, vô cùng khổ sở. Chúng tôi yêu cầu cơ sở này phải chấm dứt hoạt động, trả lại môi trường trong sạch cho bà con xung quanh", ông Bùi Văn Trường (SN 1972) bức xúc nói.

Mương nước tưới tiêu của người dân bị ảnh hưởng (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Trần Thượng Lý, chủ cơ sở sản xuất bị tố gây ô nhiễm cho biết, xưởng của ông đã dừng hoạt động từ lâu, ông giao cho một cặp vợ chồng quản lý cơ sở này. Nếu có phát ra tiếng ồn thì cũng do người trông coi vận hành máy móc khoảng 1-2 tiếng để không bị hư.

"Trong nhà máy của tôi không để một thứ gì, không có hàng hoá, cũng chẳng có gì gọi là ô nhiễm hết. Tôi xây tường hết rồi không có liên quan gì tới nữa", ông Lý khẳng định.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Huỳnh Ngọc Hảo, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Phú Hữu cho biết, trong tuần này địa phương sẽ lập đoàn kiểm tra cơ sở trên và sớm thông tin lại với báo chí.

Theo tài liệu xã cung cấp, trước đó, ngày 5/4/2023, ông Trần Thượng Lý, chủ cơ sở sản xuất nhựa tái chế đã bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai với số tiền 22,5 triệu đồng về hành vi tự chuyển từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.