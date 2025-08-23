Điều động, biệt phái cán bộ về các xã miền núi, vùng xa

Ngày 22/8, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ông Lương Nguyễn Minh Triết ký đề án về rà soát, sắp xếp cán bộ, công chức phường xã và điều động, biệt phái tăng cường hỗ trợ công tác chính quyền địa phương các xã miền núi, vùng xa trên địa bàn.

Mục tiêu là thực hiện có hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Đảng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại xã miền núi Nam Trà My, Đà Nẵng (Ảnh: Bình An).

Ngoài ra, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức có môi trường rèn luyện, am hiểu, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, phát triển toàn diện.

Đồng thời cải thiện hiệu quả công tác thực hiện nhiệm vụ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại cơ sở.

Theo Công văn của Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ, thành phố Đà Nẵng có 79 xã, phường có số biên chế cán bộ, công chức khối chính quyền vượt định mức biên chế.

Có 4 xã, phường đạt định mức biên chế cán bộ, công chức khối chính quyền; 10 xã, phường thiếu biên chế cán bộ, công chức khối chính quyền, so với định mức là 58 chỉ tiêu.

Căn cứ định mức biên chế quy định tại Công văn 09 của Ban Chỉ đạo Trung ương, thành phố Đà Nẵng có 25 xã, phường thiếu 154 công chức so với định mức được giao; 67 xã, phường thừa 741 công chức so với định mức được giao.

Hai xã Phước Năng và Trà Tập đã bố trí đủ cán bộ, công chức so với quy định.

Như vậy, trong vòng 5 năm tới, thành phố Đà Nẵng sẽ giải quyết 587 cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, qua rà soát công tác bố trí cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, tính tới thời điểm 31/7, có 4 xã, phường còn thiếu chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng nhân dân và UBND.

Có 78 vị trí lãnh đạo phòng chuyên môn chưa kiện toàn và 86 vị trí việc làm công chức các phòng chuyên môn chưa bố trí nhân sự đảm nhận, phụ trách.

Vẫn còn thực trạng thừa, thiếu số lượng cán bộ, công chức theo vị trí việc làm giữa các xã, phường.

Để đưa cán bộ, công chức tăng cường về xã, phường, UBND thành phố Đà Nẵng sẽ thực hiện theo hình thức điều động hoặc biệt phái.

Riêng đối với các ngành cần công chức chuyên môn sâu, thường xuyên tăng cường về xã như lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, tư pháp, kinh tế, nông nghiệp… thực hiện hình thức luân phiên biệt phái, đảm bảo luôn có nhân sự có trình độ chuyên môn sâu công tác tại xã, phường.

Đối với công chức lãnh đạo quản lý sở, ban, ngành và tương đương đến đảm nhận chức danh lãnh đạo, quản lý tại xã, phường thì dùng hình thức luân chuyển.

Thời gian tăng cường do thủ trưởng sở, ban, ngành quyết định, căn cứ thực trạng nhu cầu của các địa phương và khả năng thực hiện của cơ quan, đơn vị mình nhưng không quá 3 năm đối với một lần tăng cường.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng và ban hành đề án trong tháng 8.