Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Văn hoá

Ngày 23/8, tại Nhà hát Lớn (Hà Nội), Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2025).

Lễ kỷ niệm là dấu mốc quan trọng để ôn lại lịch sử hình thành, phát triển, nhìn lại những thành tựu, dấu ấn của toàn ngành Văn hóa đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng cũng như hành trình phát triển của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (Ảnh: Trần Huấn).

Tới dự sự kiện có các đồng chí: Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Đồng chí Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng...

Tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL - cho biết, lịch sử đã khắc ghi khi 80 năm trước, ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Tuyên cáo thành lập Chính phủ lâm thời gồm 13 Bộ, trong đó có Bộ Thông tin, Tuyên truyền, tiền thân của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch hiện nay.

Từ khi có Đảng lãnh đạo, văn hóa được xác định là một mặt trận trọng yếu. Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943 - bản tuyên ngôn đầu tiên của Đảng về văn hóa đã xác định ba nguyên tắc cơ bản: "Dân tộc - Khoa học - Đại chúng” trong xây dựng, phát triển văn hóa; đến Nghị quyết các kỳ Đại hội, Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đều khẳng định văn hóa là hồn cốt dân tộc, là động lực của sự phát triển, là “sức mạnh mềm” của quốc gia.

Nhờ vào đường lối đúng đắn, sáng tạo đó, hành trình 80 năm qua ngành Văn hóa đã làm nên một trường ca với nhiều cung bậc cảm xúc: Văn hóa đã nuôi dưỡng tâm hồn và bản sắc, từ khúc nhạc hào hùng của nền văn hóa kháng chiến, đến những vũ điệu tự tin của thể thao hội nhập với những khát vọng vươn cao, với những bước chân du lịch đưa đất nước ra thế giới và báo chí trở thành mạch dẫn tri thức kết nối niềm tin giữa Đảng với nhân dân.

Theo ông Hùng, nhìn tổng thể về thành tựu, đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc để xây dựng một nền văn hóa Việt Nam giàu bản sắc. Soi rọi vào thực tiễn của những năm gần đây, lĩnh vực văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể:

Nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa đối với sự phát triển bền vững đất nước ngày càng toàn diện và sâu sắc; văn hóa được hiện diện trong hầu hết các Nghị quyết, Chiến lược, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước".

Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế về văn hóa được chú trọng, toàn ngành đã chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ “làm văn hóa” sang “quản lý nhà nước về văn hóa”, tiệm cận định hướng quản trị phát triển văn hóa. Điểm nhấn đặc biệt là Quốc hội đã thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa 2025-2035.

Công tác xây dựng môi trường văn hóa được đề cao, trở thành phong trào sâu rộng và thực chất, nơi người dân vừa là chủ thể sáng tạo vừa là người thụ hưởng, xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay để bảo tồn văn hóa truyền thống, đặc biệt là văn hóa của các dân tộc thiểu số; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao, đã rút ngắn được khoảng cách thụ hưởng văn hóa giữa các vùng miền. Di sản được gìn giữ, bảo tồn và phát huy thành tài sản, nguồn lực, quan trọng của đất nước.

Công nghiệp văn hóa định hình nhiều hướng đi sáng tạo, từng bước chuyên nghiệp, đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng kinh tế.

Ngoại giao văn hóa chuyển từ “giao lưu, gặp gỡ” sang “hợp tác thực chất”, nâng cao sức mạnh mềm của đất nước trên trường quốc tế; thể thao quần chúng phát triển sâu rộng, thể thao thành tích cao đã khẳng định vị thế, có nhiều bước tiến quan trọng tại các đấu trường khu vực và quốc tế.

Du lịch và báo chí, truyền thông trở thành hai cánh cửa kết nối đất nước với thế giới. Du lịch liên tục tăng trưởng, trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế xã hội như nhận định của Thủ tướng Chính phủ.

Du lịch Việt Nam vinh dự được bình chọn là điểm đến hàng đầu khu vực và thế giới trong 5 năm liên tục. Báo chí, xuất bản đang trở thành mạch dẫn tri thức, kết nối niềm tin, tiếp tục giữ vai trò tiếng nói của Đảng, Nhà nước và diễn đàn của nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Trần Huấn).

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, với tinh thần “nhìn lại để tiến xa hơn”, ngành Văn hóa phải có các giải pháp để khắc phục những “điểm nghẽn” về ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số; đồng thời phải "giữ nhịp”, là giữ lấy giá trị cốt lõi, giữ cho dòng chảy văn hóa dân tộc không lạc hướng, giữ sự ổn định về tổ chức, về niềm tin, về đạo lý.

Và "tạo nhịp mới" là thúc đẩy bản lĩnh, tạo động lực mới cho sự phát triển, tạo dòng chảy sáng tạo trong tư tưởng lãnh đạo, tạo bứt phá sáng tạo trong các lĩnh vực mà Bộ và ngành đang quản lý, quản trị.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan triển lãm tại lễ kỷ niệm (Ảnh: Trần Huấn).

Ghi nhận những đóng góp to lớn của ngành Văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, Đảng và Nhà nước đã trao tặng ngành Văn hóa nhiều danh hiệu cao quý, như: Huân chương Sao Vàng và Huân chương Hồ Chí Minh; hàng trăm đơn vị, hàng ngàn cán bộ ngành Văn hóa đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý khác.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (Ảnh: Vũ Toàn).

Đặc biệt, tại buổi lễ, Bộ VH-TT&DL và Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - đó là sự đánh giá, ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với Ngành trong 5 năm gần đây.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã vinh danh 80 gương điển hình tiên tiến của ngành, đây thực sự là các “đại sứ văn hóa”, dù ở cương vị nào, lĩnh vực nào trong thời gian qua đều phát huy truyền thống vẻ vang của ngành đó là tinh thần chủ động, sáng tạo trong tư duy; linh hoạt, quyết liệt và hiệu quả trong hành động để cùng với toàn thể đội ngũ những người làm công tác văn hóa thực hiện nhiệm vụ chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam.