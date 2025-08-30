Ngắm những "bóng hồng" rạng rỡ tại lễ tổng duyệt A80

Những bước chân rầm rập hùng dũng của các khối tham gia tổng duyệt diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình sáng 30/8 đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người dân. Đặc biệt là những "bóng hồng" vừa mạnh mẽ, kiêu hãnh lại vừa duyên dáng, thân thiện.

Bước đi hùng dũng của khối nữ sĩ quan quân y trong sự hò reo cổ vũ của hàng vạn người dân dọc các tuyến phố như: Nguyễn Thái Học, Kim Mã,...

Khắc ghi lời Bác Hồ dạy “người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là người mẹ hiền” những nữ sĩ quan quân y đã làm việc quên mình, xông pha trong mưa bom, bão đạn, cứu chữa bộ đội và nhân dân, khắc phục thiên tai, thảm họa, phòng chống dịch bệnh, lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc.

Với khát vọng cống hiến, các nữ sĩ quan quân y hôm nay không ngừng tu dưỡng, học tập nâng cao trình độ mọi mặt, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Nụ cười rạng rỡ của khối nữ chiến sĩ biệt động - những người con gan dạ, dũng cảm, ngoan cường, những đóa hoa thép đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, bí mật gây dựng, phát triển lực lượng ngay trong lòng địch.

Những nữ chiến sĩ biệt động anh hùng đã góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc.

Động tác, yếu lĩnh của các nữ chiến sĩ đúng, đều, đẹp "cả khối như một". Vẻ đẹp rạng ngời của các nữ chiến sĩ mang một giá trị đặc biệt là biểu tượng của sự kiên cường, của lòng yêu nước bền bỉ ẩn dưới dáng vẻ mềm mại, duyên dáng nhưng rắn rỏi của Bộ đội Cụ Hồ.

Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiếng kèn xung trận của các chiến sĩ quân nhạc đã tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc quân và dân ta anh dũng chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.

Ngày nay, những âm thanh hùng tráng đầy tự hào ấy tiếp tục ngân vang trong các sự kiện trọng đại của đất nước, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Hòa vào những khối diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9, hình ảnh các nữ quân nhân sải bước hiên ngang, đầy tự tin và khí chất đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân.

Với ngoại hình tươi sáng, làn da trắng và trang phục nổi bật khối nữ dân quân các dân tộc Việt Nam luôn thu hút sự quan tâm của quần chúng.

Phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó của 54 dân tộc anh em trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, nữ dân quân các dân tộc Việt Nam luôn trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; chiến đấu kiên cường, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công xuất sắc.

Khối nữ chiến sĩ biệt động với bộ đồng phục xanh rêu đặc trưng, đầu đội mũ chiến đấu, vai khoác súng, miệng cười tươi bước đi hùng dũng trên đường phố Hà Nội.

Hơn 4 tháng qua các nữ chiến sĩ đã vượt nắng gắt, mệt mỏi và nỗi nhớ gia đình, rèn luyện không ngừng nghỉ để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình lịch sử vào sáng 2/9.

Lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 có 9 khối nữ quân đội, công an tham gia gồm: Khối nữ quân nhạc, khối nữ sĩ quan quân y, khối nữ sĩ quan thông tin, khối nữ gìn giữ hòa bình, khối nữ du kích miền Nam, khối nữ dân quân các dân tộc Việt Nam, khối nữ chiến sĩ biệt động, khối nữ sĩ quan cảnh sát giao thông và khối nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm.

Nụ cười rạng rỡ đầy tự hào của các chiến sĩ khối nữ gìn giữ hoà bình Việt Nam.

Hành trình hơn 10 năm xây dựng, phát triển, hơn một ngàn chiến sĩ mũ nồi xanh đã lên đường thực hiện sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó.

Luôn phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, hữu nghị, hợp tác, thể hiện Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Dù mồ hôi đã đổ trên khuôn mặt, các nữ chiến sĩ vẫn nở nụ cười tươi trên môi.

Được tham gia diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 là niềm vinh dự, tự hào của mỗi quân nhân và sự xuất hiện của những “bóng hồng" không chỉ tô đẹp thêm hình ảnh phụ nữ Quân đội mà còn khẳng định bản lĩnh của Bộ đội Cụ Hồ thời đại mới.

Người dân phấn khởi hò reo khi các khối đi qua, đặc biệt là các khối nữ.

"Các chị ơi sao các chị đẹp quá!", "tự hào quá Việt Nam ơi!" là những lời thán phục, động viên mà chúng ta thường nghe thấy khi các khối nữ di chuyển trên đường, phố.