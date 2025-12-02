Bắc Bộ sắp đón thêm không khí lạnh, Nam Trung Bộ mưa to

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo gần sáng và sáng 3/12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi phía Tây Bắc Bộ, sau đó lan sang các khu vực còn lại của Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Theo dự báo, từ đêm 3/12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao ở Bắc Bộ có nơi rét đậm, có nơi dưới 11 độ C.

Do không khí lạnh tăng cường kết hợp hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão Koto (bão số 15) và nhiễu động gió Đông trên cao nên đêm 2-5/12, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to diện rộng.

Dự báo tổng lượng mưa trong đợt này ở Huế, Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi phổ biến 100-170mm, cục bộ có nơi trên 250mm; khu vực Quảng Trị, phía Đông Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa tổng lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Miền Bắc sắp đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 2/12 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù; ngày nắng. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, riêng khu Tây Bắc 11-14 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; riêng vùng đồng bằng và ven biển nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.