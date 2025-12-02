Ngày 2/12, thời tiết TPHCM được dự báo nắng nóng trở lại. Từ khoảng 6h30, trời quang mây. Đến gần trưa, người dân chạy xe trên đường có thể cảm nhận nền nhiệt tăng, nắng gắt hơn những ngày trước.

Nhiệt độ trong ngày tại thành phố thấp nhất là 23-25 độ C, cao nhất 31-33 độ C; ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ.

TPHCM nắng nóng trở lại sau nhiều ngày se lạnh (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trong 24 giờ tới, áp cao lạnh lục địa suy yếu rồi ổn định. Đến 48 giờ tiếp theo, áp cao lạnh lục địa tiếp tục được tăng cường. Vùng biển phía Nam có gió nhẹ; từ đêm 4/12 đến sáng 5/12, gió Đông Bắc mạnh dần.

Những ngày trước đó, nhiệt độ một số khu vực ở TPHCM xuống dưới 19 độ C do khối không khí lạnh từ phía Bắc lan xuống Nam Bộ. Từ 29/11 đến 1/12, khối không khí lạnh suy yếu; nhiệt độ tăng nhẹ, duy trì trên 20 độ C vào buổi sáng và đêm.

Ông Lê Đình Quyết, chuyên gia Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên, cho biết, bão Koto (bão số 15) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tối 1/12, tâm áp thấp nằm trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, sức gió mạnh nhất cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.