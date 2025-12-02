Đã có câu trả lời cho băn khoăn về nguy cơ phơi nhiễm bức xạ từ ô tô điện

Nghiên cứu này mang đến tin tốt cho những ai từng lo lắng rằng ngồi trên một bộ pin khổng lồ có thể khiến cơ thể mình trở thành… ăng-ten di động. Kết luận cho thấy ô tô điện hoàn toàn không phải là những buồng bức xạ bí mật như một số người vẫn tưởng tượng.

Tổ chức cứu hộ giao thông lớn nhất châu Âu - Câu lạc bộ ô tô Đức (ADAC) - gần đây đã phân tích sâu về trường điện từ trong xe điện và phát hiện rằng cả người lái lẫn hành khách chỉ tiếp xúc với mức bức xạ cực thấp.

Trên thực tế, kết quả chỉ ra rằng ô tô điện không nguy hiểm hơn bất kỳ loại xe hiện đại nào khác, thậm chí một số mẫu xe điện còn gây “ô nhiễm điện từ” thấp hơn cả xe động cơ đốt trong.

Nghiên cứu được Ủy ban Bảo vệ bức xạ Liên bang Đức đặt hàng, thử nghiệm 11 mẫu xe điện, cùng một số mẫu xe hybrid và một xe xăng truyền thống.

Các kỹ sư sử dụng hình nộm gắn cảm biến để mô phỏng điều kiện thực tế (Ảnh minh họa: Mercedes-Benz).

Các kỹ sư ADAC đặt 10 đầu dò vào hình nộm và di chuyển nó qua ít nhất hai vị trí ghế khi xe vận hành hoặc sạc pin. Họ muốn đo độ mạnh của từ trường trong điều kiện thực tế và xem liệu chúng có chạm ngưỡng mà các nhà khoa học coi là nguy hiểm hay không.

Trong quá trình thử nghiệm thực tế trên đường, nhóm ghi nhận một số “đỉnh” bức xạ nhỏ khi tài xế đạp thốc ga, phanh gấp hoặc kích hoạt các bộ phận điện. Tuy nhiên, đây là hiện tượng hoàn toàn bình thường trên xe dùng điện áp cao và mô-tơ điện.

Theo ADAC, cường độ điện trường và mật độ dòng điện tác động lên cơ thể người đều thấp hơn đáng kể so với ngưỡng khuyến cáo nguy hiểm.

Các giá trị cao hơn xuất hiện ở khu vực để chân, không phải gần đầu. Nói cách khác, bức xạ không có tác động nào trong cabin đủ để gây ảnh hưởng đến tế bào, hệ thần kinh hay thậm chí máy tạo nhịp tim.

Một phát hiện thú vị là ghế sưởi tạo ra mức điện từ mạnh nhất, và điều này xảy ra ở cả xe điện, xe hybrid lẫn mẫu xe thuần xăng duy nhất trong nghiên cứu.

Dù vậy, các chỉ số này cũng còn rất xa mức nguy hiểm. Những biến động lớn nhất xuất hiện quanh khu vực để chân - nơi đặt mô-tơ điện và dây cáp cao áp - trong khi vùng đầu và thân hầu như không ghi nhận gì đáng kể.

Vậy việc cắm sạc pin có làm mọi thứ tệ hơn? Câu trả lời là gần như không tạo khác biệt lớn.

Sạc chậm (AC) tạo ra mức điện từ cao hơn ở vùng xung quanh phích cắm tại thời điểm bắt đầu phiên sạc, nhưng các giá trị này vẫn trong giới hạn an toàn. Đáng chú ý, dù công suất cao hơn, sạc nhanh (DC) lại tạo ra từ trường yếu hơn so với sạc AC.