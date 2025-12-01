5 hồ thủy điện tiếp tục được yêu cầu hạ mực nước đón lũ

Tối 1/12, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đã có văn bản về việc tiếp tục vận hành hạ mực nước các hồ thủy điện Sông Tranh 2, Đak Mi 4, Avương, Sông Bung 2, Sông Bung 4. Đây là chỉ đạo thứ hai về việc này, thông báo đầu tiên là vào ngày 28/11.

Theo số liệu, mực nước đo được lúc 16h ngày 1/12 tại Hội Khách là 9,98m; Ái Nghĩa là 4,2m; Nông Sơn là 6,62m; Câu Lâu là 0,51m.

Đập thủy điện Sông Tranh 2 vận hành hạ dần mực nước hồ chứa (Ảnh: A Núi).

Mực nước các hồ Đak Mi 4 đạt 256,17m; Sông Bung 2 là 603m; Sông Bung 4 là 219,98m; Avương là 377,95m; Sông Tranh 2 đạt 173,20m.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu đơn vị quản lý thủy điện tính toán, vận hành nhằm hạ thấp dần mực nước các hồ chứa thủy điện Avương, Sông Bung 2, Sông Bung 4 về cao trình mực nước đón lũ thấp nhất trước 21h ngày 3/12.

Đối với các hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2, Đak Mi 4 phải về cao trình mực nước đón lũ thấp nhất trước 9h ngày 3/12.

Các hồ phải xả với lưu lượng bằng lưu lượng đến hồ cộng thêm mức xả bổ sung. Trong số các hồ, thủy điện Sông Bung 4 điều tiết cao nhất 100-200m3/s.

Thời gian vận hành bắt đầu từ 9h ngày 2/12. Việc vận hành phải tuân thủ quy định, bảo đảm không gây đột biến lưu lượng xả.

Ban Chỉ huy yêu cầu các đơn vị thông báo đầy đủ, kịp thời đến chính quyền địa phương và người dân vùng hạ du về quá trình điều tiết hồ; đồng thời thường xuyên cung cấp bản tin dự báo lũ, số liệu mưa để phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó.

UBND các xã, phường vùng hạ du được đề nghị tăng cường thông tin đến người dân, nhất là các hộ nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy, để chủ động phòng tránh.

Các địa phương phải rà soát phương án ứng phó lũ, cảnh báo khu vực sạt lở, hướng dẫn kỹ năng an toàn và nghiêm cấm việc vớt củi, đánh bắt cá tại khu vực nước sâu, chảy xiết trong thời gian hồ điều tiết.

Cùng tối, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng cũng có công văn yêu cầu các địa phương chủ động lực lượng, phương án sẵn sàng ứng phó với mưa lớn.

Theo tin của Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với đới gió đông hoạt động, ngày 3-5/12 thành phố Đà Nẵng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn. Tổng lượng mưa cả đợt cao nhất trên 250mm.