Lưu ý quan trọng khi chạy xe qua cầu Bình Triệu 1 từ hôm nay

Từ ngày 26/8, cơ quan chức năng triển khai phân luồng giao thông qua cầu Bình Triệu 1 và cầu Bình Triệu 2. Việc cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1 dự kiến kéo dài đến ngày 30/11 để phục vụ nâng tĩnh không cầu.

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TPHCM (chủ đầu tư), thời điểm tổ chức giao thông 2 chiều trên cầu Bình Triệu 2 dự kiến từ 9h ngày 26/8. Thời điểm cấm ô tô lên cầu Bình Triệu 1 dự kiến từ 14h cùng ngày. Chủ đầu tư lưu ý tài xế lái xe theo biển báo và người điều khiển giao thông.

Xe máy tiếp tục được chạy trên làn hỗn hợp của cầu Bình Triệu 1 (làn ngoài cùng bên phải sẽ bị đóng). Toàn bộ ô tô có lộ trình qua cầu Bình Triệu 1 được điều hướng rẽ trái, đi qua cầu Bình Triệu 2.

Từ 26/8, TPHCM cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1 và tổ chức giao thông 2 chiều trên cầu Bình Triệu 2 (Đồ họa: Ngọc Tân).

Trên cầu Bình Triệu 2, nhà chức trách tổ chức lưu thông 2 chiều. Cụ thể, một làn đường được mở cho ô tô chạy theo hướng từ phường Bình Thạnh tới phường Hiệp Bình. Các làn đường còn lại vẫn duy trì chiều xe chạy như cũ. Hai chiều đường được ngăn cách bằng cọc tiêu phản quang. Xe cộ đi qua cầu Bình Triệu 2 phải đảm bảo tốc độ không quá 40km/h.

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TPHCM cũng lưu ý việc hạn chế xe qua cầu Bình Triệu 1 sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại bằng ô tô của các hộ dân sinh sống bên trong hẻm số 2 (ở lối xuống của cầu). Trước đó, ô tô đi hết cầu Bình Triệu 1 có thể rẽ phải vào hẻm số 2.

Tình huống tổ chức giao thông để cư dân ở hẻm số 2 có đường chạy ô tô vào nhà (Đồ họa: Ngọc Tân).

Theo phương án phân luồng, nhà chức trách bố trí một lối quay đầu để tạo điều kiện cho ô tô ra vào hẻm số 2. Phương án này tạo tình huống giao cắt ngược chiều nên tài xế xe máy khi đi qua cầu Bình Triệu 1 cần chú ý quan sát.

Phương án phân luồng giao thông này không đòi hỏi lắp thêm đèn giao thông do lượng ô tô trong hẻm số 2 không nhiều. Tài xế ô tô sau khi quay đầu xe sẽ tới vạch dừng chờ, chú ý quan sát trước khi rẽ vào hẻm.

Theo đại diện chủ đầu tư, việc cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1 sẽ làm tăng tình trạng ùn tắc, ngay cả khi đã tổ chức lưu thông 2 chiều trên cầu Bình Triệu 2.

Do đó, chủ đầu tư khuyến cáo tài xế ô tô có lộ trình qua cầu Bình Triệu 1 chủ động lựa chọn tuyến đường thay thế để tránh ùn tắc, giảm áp lực lên tuyến quốc lộ 13.