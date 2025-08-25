Kỹ thuật đặc biệt giúp nâng cầu Bình Triệu 1 trong khi xe vẫn chạy

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TPHCM) đang hoàn tất các bước chuẩn bị để triển khai nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1. Đây là công nghệ kích nâng phức tạp, hứa hẹn có thể áp dụng cho nhiều cây cầu tại TPHCM.

Một trong những điều kiện để triển khai thi công là phải ngăn được luồng ô tô đi lên cầu. Vừa qua, Sở Xây dựng TPHCM đã phê duyệt phương án cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1 từ ngày 26/8.

Từ 26/8, TPHCM cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1 và tổ chức giao thông 2 chiều trên cầu Bình Triệu 2 (Đồ họa: Ngọc Tân).

Theo phương án phân luồng, xe máy tiếp tục được lưu thông tại làn hỗn hợp của cầu Bình Triệu 1 (làn ngoài cùng bên phải sẽ bị đóng). Toàn bộ ô tô có lộ trình qua cầu Bình Triệu 1 sẽ được điều hướng rẽ trái, đi qua cầu Bình Triệu 2.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một kỹ sư tại công trường cho biết, việc cho ô tô lưu thông qua cầu sẽ tạo ra tải trọng động lớn, đặc biệt là khi xe phanh gấp. Trong khi đó, xe máy có tải trọng động nhỏ hơn, có thể đảm bảo lưu thông an toàn trong quá trình kích nâng cầu.

Tại đầu cầu, đơn vị thi công sẽ lắp đặt một cầu dẫn tạm bằng sắt với thiết kế vuốt nối từ đường dẫn lên mặt cầu chính. Xe máy sẽ đi qua cầu tạm này trong quá trình nâng tĩnh không cầu.

Đơn vị thi công hoàn tất công tác chuẩn bị nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 (Ảnh: Ngọc Tân).

"Vừa qua chúng tôi cũng thực hiện kích nâng với tốc độ rất chậm, trong hơn 2 giờ chỉ nâng được 2cm. Sắp tới khi cấm ô tô, tốc độ kích nâng sẽ nhanh hơn, tài xế xe máy đi qua cầu có thể cảm nhận tác động từ hệ thống kích", vị kỹ sư cho biết.

Dự kiến, cầu Bình Triệu 1 sẽ được nâng cao thêm 1,07m, ngang bằng với tĩnh không của cầu Bình Triệu 2, giúp tạo thuận lợi hơn cho tàu thuyền qua lại dưới gầm cầu.