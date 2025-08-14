TPHCM cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1 để nâng tĩnh không

Theo đề xuất của Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Sở Xây dựng TPHCM chấp thuận phương án cấm ô tô lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 (quốc lộ 13) để phục vụ thi công nâng tĩnh không cầu.

Cụ thể, nhà chức trách sẽ cấm ô tô lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 trong khoảng 3 tháng, bắt đầu từ ngày 23/8 đến hết ngày 30/11.

Cầu Bình Triệu 1 (trái) hiện có tĩnh không thấp hơn so với cầu Bình Triệu 2, cần phải được nâng tĩnh không để phục vụ thông thuyền (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Về lộ trình thay thế, cầu Bình Triệu 2 nằm song song sẽ được tổ chức giao thông 2 chiều, có vạch phân chia chiều đường và lắp đặt cọc tiêu. Tài xế ô tô từ quốc lộ 13 có thể đi qua cầu Bình Triệu 2 rồi rẽ vào đường Phạm Văn Đồng.

Trên cầu Bình Triệu 2, Sở Xây dựng lưu ý hướng từ đường Đinh Bộ Lĩnh đi đường Phạm Văn Đồng chỉ bố trí một làn xe rộng 3,5m cho ô tô lưu thông (cấm xe máy và xe 3 bánh).

Hướng ngược lại được bố trí 2 làn xe rộng 7m. Làn 1 (sát lề bộ hành bên phải) dành cho xe máy, xe 3 bánh và ô tô con; làn 2 (sát dải phân cách bên trái) dành cho ô tô các loại.

Sở Xây dựng TPHCM giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ tổ chức họp với lực lượng CSGT và các cơ quan liên quan để khảo sát hiện trạng, triển khai điều chỉnh giao thông phù hợp.

Cầu Bình Triệu 1 hiện có tĩnh không thấp hơn cầu Bình Triệu 2 nằm song song (Ảnh: Ngọc Tân).

Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị có trách nhiệm theo dõi camera giám sát giao thông, kịp thời cung cấp thông tin để người dân lựa chọn lộ trình.

Sở Xây dựng khuyến nghị người dân chủ động nắm bắt thông tin và lựa chọn lộ trình lưu thông phù hợp để tránh ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian thi công dự án.