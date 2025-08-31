"Rồng rắn" xếp hàng đi chơi lễ tại ga tàu điện ngầm TPHCM

Sáng 31/8, anh Nhân (ngụ phường Tân Hưng, quận 7 cũ) đưa vợ con đi dạo phố trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Nhập vào đám đông xếp hàng tại ga metro Bến Thành, cả gia đình anh chờ 15 phút mới đến được cửa soát vé.

Theo ghi nhận của phóng viên, hàng nghìn hành khách, chủ yếu là các gia đình như anh Nhân, ùn ùn đổ về tuyến tàu điện ngầm thành phố trong sáng nay.

Người dân TPHCM đổ về ga ngầm Bến Thành vào sáng 31/8 (Ảnh: Ngọc Tân).

Hành khách phải xếp hàng để mua vé, khi mua xong lại tiếp tục xếp hàng chờ qua cửa soát vé.

Sau 9 tháng đưa tuyến tàu điện vào vận hành, vẫn có nhiều người lần đầu trải nghiệm dịch vụ, cần sự hướng dẫn của nhân viên metro.

Theo ghi nhận, các phương thức bán vé tại Metro số 1 đều đã được mở cho người dân sử dụng, gồm máy bán vé tự động của nhà ga, máy bán vé được lắp đặt thêm, quầy bán vé có nhân viên phục vụ và các hình thức mua vé qua điện thoại thông minh.

Gia đình anh Nhân chờ 15 phút để xếp hàng qua cửa soát vé của ga Bến Thành (Ảnh: Ngọc Tân).

Những hành khách sử dụng công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt (thẻ thanh toán, mã QR từ ví điện tử...) có thể bớt được thời gian xếp hàng chờ mua vé. Tuy nhiên, họ vẫn phải xếp hàng qua cổng soát vé.

Nhằm phục vụ người dân đi chơi dịp lễ Quốc khánh, Công ty HURC1 (đơn vị vận hành tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên) đã tăng từ 230 lên 251 chuyến vào ngày 30-31/8 và dự kiến tăng lên 264 chuyến vào ngày 1-2/9. Riêng ngày 2/9, người dân được đi metro miễn phí.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo HURC1 cho biết, trong sáng 31/8, riêng 3 ga ngầm của Metro số 1 đã đón hơn 10.000 lượt khách. Lượng hành khách tăng cao đột biến từ 9h khiến các quầy vé, máy bán vé và cổng kiểm soát có hiện tượng ùn ứ cục bộ.

HURC1 đã tăng cường nhân lực tại các ga ngầm, hướng dẫn hành khách mua vé tại các kiosk tự động; mở thêm cửa soát vé để giải tỏa dòng người chờ đợi. Đến gần trưa cùng ngày, tình trạng quá tải đã được cải thiện.

Dù phải chờ đợi, nhiều người vẫn giữ tâm thế hoan hỉ, tận hưởng ngày lễ lớn của đất nước (Ảnh: Ngọc Tân).

Trước đó, Sở Xây dựng TPHCM đã có văn bản yêu cầu các đơn vị chuẩn bị tốt phương án phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh.

Với đường sắt đô thị, Sở yêu cầu Công ty HURC1 thường xuyên theo dõi, điều chỉnh kịp thời biểu đồ chạy tàu tuyến Metro số 1 để kịp thời giải tỏa hành khách và hạn chế tối đa ùn tắc.