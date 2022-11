Hơn 600 người diễn tập phòng cháy chữa cháy khu đô thị lớn vùng ven Hà Nội

(Dân trí) - Sáng nay (18/11), hơn 600 người cùng các phương tiện đã được huy động tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy tại một khu đô thị lớn ở Hưng Yên.

Sáng nay (18/11), buổi diễn tập Phòng cháy chữa cháy (PCCC) với hơn 600 người đã được diễn ra tại Khu đô thị Ecopark (Hưng Yên). Đây là buổi diễn tập quy mô lớn nhất từ trước tới nay được thực hiện tại đây.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục và các phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) - Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH các tỉnh: Ninh Bình, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hải Dương, TP Hà Nội; đại diện các cơ quan ban ngành của tỉnh Hưng Yên và chính quyền địa phương.

Tình huống giả định khi xảy ra cháy tại khu vực tầng hầm khu căn hộ Park1 trong khu đô thị. Nguyên nhân do chập điện bên trong một ô tô gây cháy, do bên trong xe ô tô kín nên các thiết bị cảnh báo và lực lượng an ninh đã không phát hiện kịp thời, đám cháy phát triển nhanh cháy lan vào bình xăng gây ra nổ.

Lực lượng PCCC cơ sở, y tế, an ninh, kỹ thuật điện, kỹ thuật nước … đến hiện trường tổ chức cứu người, chữa cháy, hỗ trợ các lực lượng tham gia.

Tại thời điểm xảy ra cháy hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống thông gió hút khói lắp đặt tại công trình đang được bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa nên không hoạt động. Chất cháy trong tầng hầm chủ yếu là xăng dầu, cao su, mút xốp, nhựa... là những chất dễ cháy vận tốc lan truyền lớn.

Tại hiện trường, sau khi nghe tín hiệu báo động và thông báo về đám cháy, toàn bộ nhân viên, cư dân ở dưới tầng hầm, các tầng trên đã khẩn trương thoát ra bên ngoài Tòa nhà đến điểm tập kết an toàn.

Đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực Văn Giang đã có mặt tại hiện trường với lực lượng, phương tiện gồm 2 xe chữa cháy, 1 xe thang; 1 xe cứu nạn, cứu hộ cùng với 24 cán bộ chiến sĩ.

Với đặc điểm của tầng hầm có không gian rộng và kín, tại thời điểm xảy ra cháy hệ thống thông gió, hút khói không hoạt động nên lượng khói, khí độc, nhiệt lượng từ đám cháy tỏa ra tích tụ trong tầng hầm lớn đã làm 15 người bị thương, 20 người bị kẹt trong tầng hầm, tính mạng và sức khỏe đang bị đe dọa, cần được cứu ra ngoài kịp thời.

Khi vụ cháy xảy ra 1 xe ô tô của cư dân đang di chuyển từ tầng hầm lên, do tâm lý bị hoảng loạn làm xe ô tô mất lái bất ngờ đâm vào thành của ram dốc bị hư hỏng nặng, các cửa xe không mở được, nạn nhân bị ngất và mắc kẹt trong xe, lực lượng cứu hộ có mặt kịp thời cứu người bị nạn trong xe ô tô bằng các thiết bị banh cắt thủy lực và các thiết bị hỗ trợ khác để đưa nạn nhân ra ngoài.

Khoảng 3 phút sau trên tầng 5 xuất hiện thêm 1 vụ cháy mới, nguyên nhân tại thời điểm xảy ra cháy ở tầng hầm, trên tầng 05, phòng 0510 có một cư dân đang sạc điện thoại bằng pin dự phòng để trên giường và phát nổ gây ra cháy.

Chất cháy trong căn hộ chủ yếu là bông, vải, chăn, đệm, sofa, đồ gỗ nội thất..., đám cháy nhanh chóng lan ra toàn bộ căn phòng có diện tích khoảng 70m2

Nhận được tin báo cháy, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhận định đây là đám cháy lớn, diễn biến hết sức phức tạp, có nhiều người bị thương còn đang mắc kẹt trong đám cháy, nên quyết định điều động tối đa lực lượng phương tiện của đơn vị tham gia chữa cháy và CNCH đồng thời trực tiếp xuống hiện trường để chỉ huy công tác chữa cháy và CNCH.

Xe thang triển khai cứu người bị nạn trên tầng 5 theo lệnh của chỉ huy chữa cháy.

Tất cả các lực lượng thực hiện tổng tấn công, chưa đến 20 phút đã dập tắt hoàn toàn đám cháy.