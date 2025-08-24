Hơn 5 điểm/môn đã đỗ ngay vào trường top đầu cả nước

Điểm chuẩn năm 2025 gây ngỡ ngàng khi hàng loạt ngành đào tạo có mức điểm chuẩn từ 29 trở lên đến 30 điểm tại nhiều trường đại học. Để trúng tuyển vào những ngành này thí sinh phải đạt từ 9,7 điểm đến 10 điểm/môn.

Điểm chuẩn năm 2025 có sự phân hoá mạnh giữa các trường và các ngành nghề đào tạo (Ảnh: Hoài Nam).

Tuy nhiên, điểm chuẩn năm nay cũng có sự phân hoá mạnh không chỉ giữa các trường mà ngay giữa các ngành trong mỗi trường. Bên cạnh những ngành có điểm chuẩn cao ngất ngưởng, có nhiều ngành chỉ cần hơn 5 đến 6 điểm/môn đã trúng tuyển vào các trường top đầu.

Ghi nhận tại nhiều trường top đầu, không ít ngành đào tạo có mức điểm chuẩn 15-18 điểm, thí sinh chỉ cần đạt từ 5 đến 6 điểm/môn.

Sở hữu đến 2 ngành có điểm chuẩn 30/30 năm nay nhưng tại Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) có ngành điểm chuẩn chỉ hơn 15 điểm.

Cụ thể, ngành Kinh tế tài chính của trường này có mức điểm chuẩn chỉ 15,06, thí sinh chỉ cần đạt tối thiểu 5,02 điểm/môn.

Điểm chuẩn thấp nhất tại Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) chỉ hơn 15 điểm (Ảnh: N.T).

Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM), mức điểm chuẩn thấp nhất năm nay là 17 điểm tổ hợp D07 (toán, hoá, tiếng Anh) ở ngành Khoa học môi trường chương trình tăng cường tiếng Anh.

Như vậy, để trúng tuyển vào ngành này của trường, thí sinh chỉ cần đạt chưa đến 5,7 điểm/môn.

Ở tổ hợp B00, ngành này có mức điểm chuẩn 17,6; ở tổ hợp A01 có điểm chuẩn 18.

Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM), mức điểm chuẩn thấp nhất chỉ 17 điểm (Ảnh: N.T).

Tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM với xu hướng điểm chuẩn năm nay tăng nhẹ so với năm 2024, có nhiều ngành nghề trên 28 điểm, trong đó có 2 ngành có mức điểm chuẩn trên 29. Với mức điểm chuẩn của các ngành này, thí sinh phải đạt tối thiểu từ 9,4 điểm/môn.

Ngược lại, có những ngành chỉ cần ở mức dưới 6 điểm đến hơn 6 điểm/môn, thí sinh đã trở thành sinh viên của trường sư phạm top đầu cả nước này.

Có thể kể đến một số ngành như Ngôn ngữ Nga có điểm chuẩn 17,13 và 18,25 tuỳ tổ hợp; ngành Ngôn ngữ Pháp có điểm chuẩn 17,97 và 19; ngành Công nghệ thông tin có điểm chuẩn 18,35 và 19; ngành Sinh học ứng dụng có điểm chuẩn 19,5 và 19,6.

Điểm chuẩn một số ngành vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM chỉ hơn 17 điểm (Ảnh: N.T).

Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM), ngành Ngôn ngữ Nga có điểm chuẩn 20 ở tổ hợp D01 và 20,5 ở D02; ngành Nhật Bản học chương trình chuẩn quốc tế ở khối D01 và D14 có mức điểm chuẩn chỉ 20,5 điểm.

Để trúng tuyển vào những ngành này, thí sinh chỉ cần đạt chưa đến 7 điểm/môn.

Nhiều ngành nghề ở Trường Đại học Luật TPHCM năm nay cũng có điểm chuẩn thấp bất ngờ, thí sinh chỉ cần đạt hơn 6 điểm/môn đã trúng tuyển.

Điểm chuẩn Trường Đại học Luật TPHCM (Ảnh: N.T).

Một số ngành có điểm chuẩn dưới 20 như ngành Quản trị kinh doanh có điểm chuẩn từ 18,12 đến 21,72 tuỳ tổ hợp; ngành Tài chính ngân hàng có điểm chuẩn từ 18,85 đến 22,45; ngành Quản trị luật có điểm chuẩn chỉ 19,6 ở tổ hợp A01.

Tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thí sinh chỉ cần sở hữu 6 điểm/môn là trúng tuyển vào 2 ngành Y tế công cộng và ngành Dinh dưỡng. Điểm chuẩn của 2 ngành này năm nay chỉ 18 điểm.

Ngành Dinh dưỡng và ngành Hộ sinh của trường này cũng có điểm chuẩn chỉ 19,6.

18 điểm có thể trúng tuyển vào 2 ngành của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Ảnh: N.T).

Tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) xét theo phương thức tuyển sinh kết hợp đặc biệt cũng có điểm chuẩn chênh lệch cao giữa các ngành.

Có nhiều ngành đào tạo có điểm chuẩn trên 80/100 điểm. Bên cạnh đó, có một số ngành lấy mức điểm chỉ hơn 55 như nhóm ngành Xây dựng và quản lý dự án xây dựng có điểm chuẩn 55,05; ngành Địa kỹ thuật xây dựng 55,06; ngành Kinh tế xây dựng 55,72…

Theo lý giải của các chuyên gia tuyển sinh, điểm chuẩn thấp ở nhiều trường top thường tập trung ở những ngành ít được thí sinh biết đến, những ngành mới hoặc những ngành có đặc thù nghề nghiệp mang tính “kén chọn”, kéo theo mức cạnh tranh thấp. Trong khi, những ngành này trên thực tế có nhu cầu cao.