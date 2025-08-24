Lão nông giao nộp cổ vật tượng thần khỉ, 2 năm chưa được khen thưởng

Ông Dương Đình Lục, trú tại xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết bức tượng khỉ ông giao nộp cho nhà nước hồi tháng 7/2023 đã được xác định là cổ vật.

Theo ông Lục, thời điểm ông vớt được bức tượng, giới buôn đồ cổ hỏi mua với giá 2 tỷ đồng nhưng ông không bán. Sau đó ông tự nguyện giao nộp bức tượng cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Lục bên tượng thần khỉ Hanuman hơn 800 năm tuổi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thời điểm bàn giao, cơ quan chức năng cho biết bức tượng sẽ được xác định giá trị. Sau đó, ông sẽ được trích thưởng theo quy định. Tuy nhiên đến thời điểm này ông vẫn chưa được khen thưởng.

Liên quan đến nội dung này, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản tìm thấy là cổ vật do cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy vừa được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt vào ngày 20/8.

Quyết định này của UBND tỉnh Quảng Ngãi là cơ sở pháp lý chính thức. Trên cơ sở này, Sở sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các bước tiếp theo để đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng người dân đã bàn giao cổ vật.

Gia đình ông Dương Đình Lục làm nông, cuộc sống khó khăn (Ảnh: Quốc Triều).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, UBND tỉnh Quảng Ngãi căn cứ Nghị định 77 của Chính phủ để phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản được tìm thấy là cổ vật do cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy.

Điều 94 của Nghị định 77 có quy định về chi thưởng cho tổ chức, cá nhân phát hiện và giao nộp tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm.

Theo đó, mức tiền thưởng được tính theo phương pháp lũy thoái từng phần. Mức 1, nếu giá trị tài sản đến 10 triệu đồng thì tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy và giao nộp tài sản được thưởng 30%.

Mức 2, giá trị tài sản trên 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, mức thưởng tính như sau: phần giá trị đến 10 triệu đồng áp dụng như mức 1, phần giá trị trên 10 triệu đồng áp dụng tỷ lệ 15%.

Mức 3, giá trị tài sản trên 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, phần giá trị đến 100 triệu áp dụng như mức 2, phần giá trị trên 100 triệu đồng áp dụng tỷ lệ 7%.

Mức 4, giá trị tài sản trên 1 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng, phần giá trị đến 1 tỷ đồng áp dụng như mức 3, phần giá trị trên 1 tỷ đồng áp dụng tỷ lệ 1%.

Mức 5, giá trị của tài sản trên 10 tỷ đồng, phần giá trị đến 10 tỷ đồng áp dụng như mức 4, phần giá trị trên 10 tỷ đồng áp dụng tỷ lệ 0,5%.

Như Dân trí phản ánh, năm 2021, ông Dương Đình Lục ra biển câu cá và phát hiện một tượng khỉ chìm dưới lớp cát. Vị trí phát hiện bức tượng cách bờ khoảng 50m, ở độ sâu 4m. Tượng khỉ rất nặng, ông Lục phải huy động người thân thuê xe cẩu trục vớt đưa về nhà.

Có người trả giá 2 tỷ đồng nhưng ông Lục không bán. Sau đó, ông Lục giao nộp tượng cho Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi để nghiên cứu, trưng bày.

Theo Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, bức tượng ông Lục vớt được là tượng thần khỉ Hanuman có niên đại thế kỷ XI-XII. Tượng được làm từ đá sa thạch. Thân tượng và đế tượng cao 84cm, nặng 150kg.