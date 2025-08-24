Nữ quân nhân học tập và làm theo Bác

ương mẫu, tận tụy trong công việc, năng động, sáng tạo trong hoạt động phong trào, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thùy Vân - Chủ nhiệm Nhà văn hóa kiêm Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng là một trong những cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khen thưởng trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2016-2025).

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thùy Vân.

Gần 13 năm rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân đội nên tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thấm nhuần trong Thiếu tá Vân. Theo Thiếu tá Vân, học và làm theo Bác trước hết phải được thể hiện bằng những việc làm thường xuyên, thiết thực, cụ thể. Trong đó, chị luôn thực hiện tốt các tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đó là: trung thành, dũng cảm; tâm trong, trí sáng; đoàn kết, kỷ luật; chủ động, sáng tạo; xung kích, quyết thắng.

Thiếu tá Vân tích cực tham mưu đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy bảo đảm các mặt công tác của Nhà Văn hóa hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thiếu tá Vân là thành viên tích cực, năng nổ của Đội Tuyên truyền xung kích LLVT tỉnh; tham gia các hội thi do các cấp tổ chức đoạt kết quả cao. Được giao nhiệm vụ theo dõi công tác thi đua - khen thưởng của LLVT tỉnh, chị kịp thời tham mưu, đề xuất với Hội đồng thi đua khen thưởng đơn vị về các nội dung thi đua trong năm, thi đua theo giai đoạn; đồng thời, thực hiện tốt các phong trào thi đua do đơn vị, địa phương tổ chức.

Trên cương vị Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Chính trị, chị cùng với Ban Chấp hành Hội Phụ nữ cơ quan đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của phụ nữ gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87, 855 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, quân đội và hội liên hiệp phụ nữ các cấp phát động.

Bên cạnh đó, chị luôn tích cực trau dồi kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời tích cực học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các kỹ năng ứng xử, giao tiếp, kỹ năng tuyên truyền đến mọi tầng lớp cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên, phụ nữ trong đơn vị về tiêu chí xứng danh bộ đội Cụ Hồ, về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các buổi tọa đàm tại đơn vị, các buổi sinh hoạt…

Thượng tá Cao Xuân Dưỡng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng cho biết: Thiếu tá Nguyễn Thị Thùy Vân là gương điển hình trong học tập và làm theo lời Bác tại đơn vị, luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh và phong trào thi đua Quyết thắng trong LLVT, luôn đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Với những nỗ lực của mình, Thiếu tá Nguyễn Thị Thùy Vân đã trở thành điển hình trong phong trào Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong LLVT tỉnh. Chị Vân vinh dự được tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng 3 và nhiều Bằng khen của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 7, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng…

Tuấn Hương