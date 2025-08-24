Nguy cơ sạt lở rình rập, Gia Lai lên phương án sơ tán dân ở 15 điểm nóng

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh có 135 xã, phường có nguy cơ chịu ảnh hưởng của gió bão. Trong đó, 16 xã, phường nằm trong vùng nguy cơ ảnh hưởng do nước biển dâng do bão; 96 xã, phường trong vùng nguy cơ ảnh hưởng do lũ, ngập lụt.

Đặc biệt, 40 xã, phường nằm trong vùng có nguy cơ ảnh hưởng do sạt lở đất, trong đó khu vực phía Đông tỉnh (Bình Định cũ) có 15 khu vực có nguy cơ sạt lở cao; 16 khu vực có nguy cơ sạt lở thấp; 7 khu vực có nguy cơ bị chia cắt khi sạt lở.

Tới mùa mưa, hàng chục hộ dân xóm Hoàng Tượng A, thôn Thọ Tân Bắc, xã An Nhơn Tây nơm nớp lo sợ sạt lở từ các mỏ khai thác đá trên núi (Ảnh: Doãn Công).

Ngoài ra, nguy cơ sạt lở các mỏ đất, mỏ đá, nguy cơ mất an toàn các mỏ cát trên sông khai thác vào mùa mưa.

Về tình hình các hồ chứa nước, toàn tỉnh có 12 hồ chứa hư hỏng, nguy cơ mất an toàn cao (cần hạn chế tích nước). Tuy nhiên, hiện nay mới bố trí nguồn vốn sửa chữa nâng cấp 2 hồ, còn 10 hồ chưa được bố trí kinh phí.

Để chủ động ứng phó thiên tai, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định thành lập các Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai cho một số công trình hồ chứa nước và đập dâng do Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định quản lý.

Cụ thể, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình hồ chứa nước Định Bình, hồ Núi Một, Đồng Mít, Hội Sơn, Thuận Ninh, Vạn Hội, công trình đập dâng nước Văn Phong, đập dâng nước Phú Phong.

Tỉnh Gia Lai đặc biệt chú trọng đến công tác bảo vệ các công trình hồ chứa, đập dâng (Ảnh: Doãn Công).

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai cho một số công trình hồ chứa nước và đập dâng trên địa bàn để ứng phó khi xảy ra thiên tai trên diện rộng, trong đó đảm bảo an toàn công trình và tính mạng, tài sản của nhân dân trong vùng ảnh hưởng.

Nhiệm vụ chung của các ban này là tổ chức thực hiện phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đã được phê duyệt; chỉ đạo huy động nhân lực, vật tư, phương tiện tại chỗ để thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo an toàn công trình và tính mạng, tài sản của nhân dân trong vùng ảnh hưởng.