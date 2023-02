Hàng nghìn người ùa vào đền Trần sau giờ Khai ấn

(Dân trí) - Ngay sau khi lễ Khai ấn đền Trần diễn ra, hai điểm cửa hàng rào sắt an ninh xung quanh đền Trần được mở ra, hàng nghìn người dân và du khách bắt đầu ùa vào khu vực đền Thiên Trường.

Ghi nhận của PV Dân trí, trước giờ Khai ấn, tại Nam Định có mưa nhỏ nên số lượng người đến đền Trần khá vắng. Đồng thời, Ban tổ chức (BTC) liên tục dùng loa tuyên truyền người dân và du khách về nghỉ ngơi vì đến 5h sáng ngày 5/2 (tức 15 tháng Giêng) nhà đến mới phát lộc ấn đầu năm.

Trong thời gian làm lễ Khai ấn, khu vực nhà đền tạm thời đóng cửa không đón tiếp người dân và du khách để đảm bảo an ninh trật tự và tính trang nghiêm cho việc thực hiện nghi lễ.

Tham dự lễ Khai ấn đền Trần 2023 có ông Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính Phủ, cùng lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Nam Định.

Sau nghi lễ dâng hương tại ban thờ Trung thiên đền Thiên Trường, nghi lễ rước kiệu ấn được cử hành trang trọng theo đúng nghi thức truyền thống. Ấn được rước từ đền Cố Trạch - nơi thờ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn sang đền Thiên Trường, nơi đặt bài vị của 14 vị vua Trần để làm lễ khai Ấn.

Sau khi kiệu rước ấn được rước từ đến Cố Trạch về đến đền Thiên Trường, lực lượng Cảnh sát cơ động đã quây kín bảo vệ. Tại lễ khai Ấn năm nay không còn tình trạng ném tiền lẻ lên kiệu rước ấn.

Phía bên ngoài đền Trần, lượng người dân, du khách thập phương bắt đầu đổ về đền Trần càng lúc càng đông. Do không được vào bên trong đền, nhiều người đứng bên ngoài vái vọng cầu khấn.

Chị Đoàn Thị Hào (trú tại Hải Hậu, Nam Định) cùng với người thân, bạn bè đi đền Trần từ chiều 4/2. 0h20 rạng sáng 5/2, chị Hào và mọi người vẫn đứng đợi để được vào bên trong đền. "Tôi dự kiến vào đền dâng lễ rồi đợi đến 5h sáng đề xin Ấn", chị Hào nói.

Đến 0h30, lực lượng an ninh bên ngoài đã mở 2 lối nhỏ để người dân và du khách vào lễ. Ngay sau khi lối đi được mở, dòng người bắt đầu ùa vào bên trong. Lực lượng an ninh phải liên tục nhắc nhở người đi vào không được chen lấn, xô đẩy nhau, tuy nhiên do lượng người quá đông nên khi qua cửa xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy nhau vào bên trong đền.

Ban tổ chức cũng đã thông báo sẽ không mở cổng đền Thiên Trường như mọi năm, người dân và du khách chỉ vào đến sân đền Thiên Trường. Tuy nhiên, số lượng người ùa vào đền Trần vẫn rất đông nên xảy ra tình trạng ách tắc, những người vào sau phải đứng ở cổng bên ngoài chờ đợi.

Năm nay, BTC lễ hội và nhà đền tiếp tục thực hiện việc bao sái ban thờ (lau dọn bát hương, ban thờ, tỉa chân nhang - PV), nên không còn tình trạng "cướp lộc".