Chính phủ muốn nghe địa phương nói về vướng mắc vận hành chính quyền 2 cấp

Sáng 7/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo chương trình, phiên họp tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2025, tình hình giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia và một số nội dung quan trọng khác.

Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu phân tích, đánh giá tình hình, còn các địa phương nêu các vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp để báo cáo Trung ương tháo gỡ nếu cần thiết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Theo lãnh đạo Chính phủ, phiên họp cần phân tích các bài học kinh nghiệm từ đầu năm và trong 5 năm qua để tiếp tục phát huy và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng tốc, bứt phá, táo bạo, thần tốc hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khoảng thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc lớn, đòi hỏi phải tăng tốc, bứt phá hơn nữa.

Nhìn lại tháng 7 và 7 tháng vừa qua, Thủ tướng đánh giá, tình hình thế giới tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức.

Ở trong nước, chúng ta triển khai tích cực, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để vận hành thông suốt, hiệu quả bộ máy mới sau sắp xếp địa giới hành chính và chính quyền địa phương 2 cấp; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ 8,3-8,5% và ứng phó với các biến động của thị trường thế giới.

Việt Nam cũng đang triển khai "bộ tứ trụ cột" theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị; tập trung chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến đến Đại hội Đảng lần thứ XIV; tổ chức kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và tích cực chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9…

Đặc biệt, vừa qua các bộ ngành, địa phương đã nỗ lực ứng phó thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân, khắc phục nhanh nhất hậu quả mưa lũ, sạt lở đất; đẩy mạnh chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc.

Nhận định tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, người đứng đầu Chính phủ cho biết kết quả nổi bật là kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

Toàn cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ảnh: Đoàn Bắc).

Bên cạnh đó, bội chi ngân sách Nhà nước, nợ công, nợ Chính phủ, bội chi ngân sách được kiểm soát tốt; tăng trưởng được thúc đẩy, cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều phát triển tích cực.

Dù vậy, theo người đứng đầu Chính phủ, nền kinh tế còn những hạn chế, bất cập và khó khăn, thách thức còn rất lớn, đòi hỏi phải chủ động, thích ứng linh hoạt, hiệu quả khi tình hình thế giới phức tạp, sức ép điều hành kinh tế vĩ mô trong nước chịu áp lực lớn, nhất là về tỷ giá, lạm phát và vấn đề thuế quan.

Ông thẳng thắn nhìn nhận các động lực tăng trưởng mới đi vào cuộc sống chưa mạnh mẽ; thể chế, pháp luật, thủ tục hành chính còn rườm rà, vướng mắc; đời sống của một bộ phận người dân; thiên tai, bão lũ, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là dịch tả lợn châu Phi…

Báo cáo trước đó, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết 7 tháng đầu năm, trong bối cảnh phải đồng thời đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn, toàn hệ thống đã rất nỗ lực, quyết tâm, kiên định với mục tiêu, linh hoạt, bản lĩnh, quyết liệt trong triển khai công việc, sẵn sàng các kịch bản và chủ động ứng phó với tình hình.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng qua (Ảnh: Đoàn Bắc).

Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục đạt những kết quả khá toàn diện, với nhiều điểm sáng, được quốc tế, người dân, doanh nghiệp tin tưởng, đánh giá cao, tạo tiền đề để phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 8,3-8,5%.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng thẳng thắn chỉ ra một số thách thức về mục tiêu tăng trưởng năm 2025. Ông cho rằng kinh tế vĩ mô chịu nhiều sức ép, nhất là trong điều hành tỷ giá, lãi suất; một số nhiệm vụ triển khai còn chậm, tồn đọng, chưa đáp ứng tiến độ, dồn áp lực hoàn thành lên các tháng cuối năm; hoàn thiện thể chế, pháp luật đã được quan tâm chỉ đạo, nhưng vẫn còn vướng mắc, chưa theo kịp yêu cầu phát triển...