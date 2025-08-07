Lắp hệ thống nhận dạng tự động cho toàn bộ tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long

Sau vụ tai nạn thảm khốc lật tàu du lịch ngày 19/7 khiến 39 người tử nạn, tỉnh Quảng Ninh quyết định lắp hệ thống nhận dạng tự động AIS kết hợp bộ đàm VHF cho toàn bộ đội tàu đang hoạt động trên Vịnh Hạ Long.

Ông Trần Văn Hồng - Chi hội trưởng Chi hội Tàu du lịch Hạ Long - cho biết đến thời điểm này, khoảng 80% trong tổng số hơn 500 tàu đã được lắp đặt. Phần còn lại đang chờ thiết bị, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/8.

Một tàu du lịch Vịnh Hạ Long vừa được lắp hệ thống AIS - VHF (Ảnh: N.D.).

“Hệ thống mới giúp tàu duy trì kết nối liên tục, không phụ thuộc sóng điện thoại. Những tàu đã có AIS sẽ được kiểm tra lại và đồng bộ kết nối trên kênh 16 riêng của đội tàu du lịch”, ông Hồng nói.

Hệ thống AIS - VHF thường được lắp trên tàu biển xa bờ, cho phép chia sẻ thông tin giữa các tàu và cơ quan quản lý qua sóng vô tuyến VHF, với khả năng phủ sóng rộng, ổn định. Thiết bị này giúp giám sát hành trình, cảnh báo va chạm và hỗ trợ liên lạc trong các tình huống khẩn cấp.

Sau khi lắp đặt, toàn bộ dữ liệu từ tàu sẽ được kết nối về Cảng vụ đường thủy nội địa, Đăng kiểm tỉnh, Biên phòng và có thể cả Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ninh để giám sát đồng thời, phối hợp xử lý sự cố.

Một chủ tàu du lịch ở Vịnh Hạ Long cho biết 2 tàu của công ty trước đây sử dụng thiết bị GPS, nhưng do phụ thuộc sóng điện thoại nên thường xuyên mất tín hiệu.

Chủ tàu trên cho biết thêm, dù chi phí mỗi bộ AIS - VHF khoảng 20 triệu đồng, nhưng vẫn lắp để đảm bảo an toàn và kết nối thông tin liên tục.

Cùng với đó, từ ngày 6/8, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh đã triển khai lực lượng tuần tra 24/24h trên Vịnh Hạ Long, bố trí một tàu quân y và hai xuồng cơ động làm nhiệm vụ trực ban, phản ứng nhanh tại các khu vực du lịch trọng điểm.

Tỉnh cũng phối hợp Viện Các khoa học trái đất nghiên cứu lắp đặt thiết bị cảnh báo giông, lốc và xác định các điểm tránh trú an toàn trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long nhằm nâng cao khả năng ứng phó với thời tiết cực đoan.

Việc đồng loạt lắp đặt hệ thống AIS - VHF là bước đi quan trọng, góp phần siết chặt quản lý, bảo đảm an toàn cho du khách và các phương tiện hoạt động trên vịnh.