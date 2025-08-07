Chủ tịch HĐND Tây Ninh: Tăng trưởng kinh tế tỉnh đứng đầu khu vực phía Nam

Ngày 7/8, HĐND tỉnh Tây Ninh tổ chức kỳ họp thứ 2, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các lĩnh vực trọng tâm của địa phương.

Tham dự kỳ họp gồm: Thường trực Tỉnh ủy; các đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Tây Ninh; lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện các cơ quan tư pháp, cơ quan Đảng, sở, ngành cấp tỉnh; thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các xã, phường...

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, cho biết, trong hơn 7 tháng đầu năm, tỉnh đã tập trung thực hiện nhiệm vụ kép: sắp xếp, tổ chức lại bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh phát biểu khai mạc (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 9,63%, đứng đầu các tỉnh, thành khu vực phía Nam. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 31.000 tỷ đồng, bằng khoảng 85% dự toán cả năm. Hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi rõ nét; các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đầy đủ; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo.

Ông Hùng đánh giá, sau hơn một tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hoạt động điều hành trên địa bàn cơ bản diễn ra thông suốt. Tuy vậy, trong 7 tháng đầu năm, tỉnh vẫn đối diện một số khó khăn, vướng mắc; khối lượng công việc còn lại của năm là rất lớn, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao và giải pháp điều hành quyết liệt.

Theo chương trình, kỳ họp lần này sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, tài chính - ngân sách, chế độ chính sách sau khi thực hiện hợp nhất, sáp nhập đơn vị hành chính.

Các lãnh đạo chủ trì kỳ họp HĐND tỉnh Tây Ninh (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Mặc dù thời gian chuẩn bị cho kỳ họp không nhiều, khối lượng công việc lớn, nhưng Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các ban HĐND và các cơ quan chuyên môn đã phối hợp chặt chẽ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình xây dựng, hoàn thiện nội dung trình tại kỳ họp.

Đến thời điểm này, các tài liệu, tờ trình đã được chuẩn bị đúng quy trình, đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý. Các ban của HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra theo quy định, làm cơ sở để đại biểu xem xét, quyết định.

“Để đảm bảo chất lượng và tiến độ kỳ họp, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, thống nhất thông qua các nghị quyết quan trọng, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026”, ông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu.

Bà Nguyễn Đài Thy, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại kỳ họp (Ảnh: Trịnh Nguyễn)

Tại kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh sẽ trình bày tờ trình về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm; báo cáo việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; trình nghị quyết quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của HĐND hai cấp.

UBND tỉnh Tây Ninh sẽ báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; trình dự thảo nghị quyết quy định thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước liên quan đến mua sắm, nâng cấp tài sản trong các dự án đầu tư xây dựng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng sẽ trình bày báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2025 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước và phương hướng thời gian tới.