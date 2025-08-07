HĐND tỉnh Tây Ninh cho 2 nhân sự thôi làm nhiệm vụ đại biểu

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Tây Ninh lần thứ 2, khóa X, diễn ra sáng 7/8, bà Đặng Thị Ngọc Mai, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, đã trình bày báo cáo về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND đối với 2 nhân sự.

Cụ thể, trong thời gian chưa tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh, Thường trực HĐND đã thống nhất ban hành nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với 2 đại biểu.

Bà Đặng Thị Ngọc Mai, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, công bố thôi nhiệm vụ 2 đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Theo đó, đại biểu Võ Văn Dũng được cho thôi làm nhiệm vụ vì đã có quyết định nghỉ hưu từ ngày 1/1, có đơn xin thôi làm đại biểu HĐND tỉnh; đại biểu Nguyễn Văn Dũng được cho thôi làm nhiệm vụ vì nghỉ hưu từ ngày 28/6, có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh.

Như vậy, tính đến nay, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, có tổng cộng 92 đại biểu.

Vào ngày 1/7 vừa qua, HĐND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, để xem xét, quyết định một số nội dung theo luật định sau khi sáp nhập Tây Ninh và Long An.

Các đại biểu tham dự tại kỳ họp (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Kỳ họp đã thông báo số lượng và danh sách đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh (sau sắp xếp). Theo đó, tổng số đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh mới gồm 94 đại biểu (trong đó tỉnh Tây Ninh cũ có 48 đại biểu, tỉnh Long An cũ có 46 đại biểu) được phân thành 22 tổ đại biểu HĐND tỉnh hoạt động tại địa bàn của 96 xã, phường.

Kỳ họp lần thứ nhất cũng thực hiện công bố nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh về việc chỉ định Ủy viên UBND tỉnh. Theo đó, 16 nhân sự là thủ trưởng các sở, ngành giữ chức Ủy viên UBND tỉnh Tây Ninh mới khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.