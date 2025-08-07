Dân liều mình băng qua máng nước “vĩnh biệt” ở Đà Nẵng

Dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn tại xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng được phê duyệt cách đây 6 năm, có tổng vốn đầu tư 220 tỷ đồng. Công trình dài 4,18km, khởi công từ tháng 12/2020. Tuy nhiên, sau hơn 4 năm công trình vẫn ngổn ngang, trơ trọi giữa sông.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến nay dự án mới thi công một số trụ, mố và nhịp cầu ở một bên sông, còn phần còn lại vẫn chưa thể thực hiện. Trên công trường cũng vắng bóng công nhân, nhiều máy móc thiết bị bị bỏ lại lâu ngày đã hoen gỉ.

Dự án cầu Tam Tiến nằm song song với cây cầu máng hiện hữu (Ảnh: Hoài Sơn).

Các dầm cầu được đúc sẵn rồi để phơi nắng, phơi mưa trong nhiều năm qua. Theo người dân, công trình đã “bất động” hơn một năm nay.

Cầu làm mãi không hoàn thành, khiến hơn 1.000 người dân sống ở hai bờ muốn qua sông Trường Giang phải đi vòng xa khoảng 10km.

Muốn rút ngắn quãng đường, nhiều người đã liều mình đi qua cây cầu máng dẫn nước (người dân gọi là cầu máng) rộng 80cm, dài hơn 200m, nằm cạnh cầu Tam Tiến. Máng nước này được xây dựng cách đây 40 năm để dẫn nước sản xuất nông nghiệp, không có chức năng đi lại.

Cầu máng được xây dựng bằng bê tông, hai bên cầu được bảo vệ bằng lan can. Nói là lan can nhưng mỗi bên cầu chỉ dựng trụ bê tông kèm với các sợi dây cáp để tạo cảm giác yên tâm khi qua cầu, nhưng thực tế nếu ngã, cả người và xe vẫn lọt qua được khe hở giữa dây cáp với mặt cầu.

Muốn rút ngắn việc qua sông, nhiều người đã liều mình đi qua cây cầu máng dẫn nước (Ảnh: Hoài Sơn).

Cầu máng đã xuống cấp nghiêm trọng, các trụ bê tông bảo vệ xung quanh cầu đã bị hư hỏng nặng nề, bong tróc, trơ ra cả khung sắt, có trụ đã gãy đổ hoàn toàn.

Trong những năm qua, đã có nhiều trường hợp rơi xuống nước chết đuối khi lưu thông qua cầu, nên người dân địa phương đặt cho cầu cái tên là “cầu vĩnh biệt”.

Ngán ngẩm với tiến độ thi công của cầu Tam Tiến, bà Nguyễn Thị Ba (54 tuổi, trú tại xã Tam Xuân) chia sẻ, người dân ở đây rất mong mỏi một cây cầu chắc chắn để đi qua sông, nhưng khá thất vọng khi đơn vị thi công cầu Tam Tiến hơn 4 năm mới đổ được vài nhịp cầu rồi bỏ giữa sông, không biết khi nào mới làm lại.

Được biết, vì một số lý do nên dự án cầu Tam Tiến từng được tỉnh Quảng Nam (cũ) nhiều lần gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng, thời hạn cuối cùng đến năm 2025.

Trên công trường vắng bóng công nhân, nhiều thiết bị bị bỏ lại lâu ngày đã hoen gỉ (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo lãnh đạo Ban quản lý dự án khu vực Núi Thành thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam, vướng mắc lớn nhất của dự án cầu Tam Tiến là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành. Điều này kéo theo việc đơn vị thi công không thể làm được đường công vụ để đưa máy móc, thiết bị chuyên dụng vào công trường.

Một khó khăn khác được vị lãnh đạo này đưa ra là tình trạng khan hiếm vật liệu (nguồn đất để đắp), không đủ đáp ứng việc thi công.

Ban quản lý dự án khu vực Núi Thành đã có đề xuất địa phương đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng và kiến nghị thành phố giải quyết khoảng 150.000m3 đất đắp cho dự án.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND xã Tam Xuân cho biết địa phương đang chờ quy định mới của thành phố Đà Nẵng để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho dự án.