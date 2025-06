Đại uý 3 lần làm khối trưởng diễu binh kể chuyện vượt khó, vượt khổ

Từ sáng sớm, tại thao trường Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 3, Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc (Yên Bái), các chiến sĩ Công an nhân dân tham gia khối đứng đã bước vào buổi tập luyện với tinh thần nghiêm túc, quyết tâm, hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Tại đây, trong suốt 1 tháng qua, gần 700 cán bộ, chiến sĩ công an chia thành 4 khối đứng tham gia tập luyện gồm Nam sĩ quan An ninh nhân dân; Nam sĩ quan Cảnh sát cơ động; Nam chiến sĩ Cảnh sát Cơ động; Nam lực lượng tham gia bảo vệ An ninh trật tự ở cơ sở.

Thiếu tá Nguyễn Thành Trung - Phó Đại đội trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn CSCĐ Nam Trung Bộ (Bình Định) - cho biết, sau gần một tháng rèn luyện kiên trì, đều đặn mỗi ngày, tới nay các chiến sĩ đã nắm chắc kỹ thuật, thực hiện chính xác động tác và thể hiện tinh thần quyết tâm cao, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Khối đứng luôn đối mặt với những vất vả đặc thù, khi phải giữ nguyên tư thế tại một vị trí trong nhiều giờ liền. Việc này dễ dẫn đến tình trạng dồn máu, gây chóng mặt, hoa mắt, thậm chí ngất xỉu do cơ thể mỏi mệt vì không được vận động.

Để khắc phục, trước mỗi buổi tập, các chiến sĩ đều thực hiện khởi động kỹ toàn bộ các nhóm cơ và bộ phận trên cơ thể nhằm hạn chế tối đa những rủi ro về sức khỏe. Trong quá trình tập luyện, nếu phát hiện chiến sĩ nào có dấu hiệu say xẩm, mệt mỏi, lập tức được cho nghỉ tại chỗ để hồi phục; khi sức khỏe ổn định sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

"Với những chiến sĩ không may bị ngất trong quá trình tập luyện, người đứng phía sau sẽ kịp thời đỡ, dìu sang bên phải đội hình để đảm bảo an toàn. Ngay sau đó, các đồng đội cùng hàng nhanh chóng bước lên, chỉnh đội hình, lấp đầy khoảng trống, giữ vững hàng lối nghiêm trang, đồng đều", Thiếu tá Nguyễn Thành Trung cho biết thêm.

Đối với công tác tuyển chọn, bộ phận chuyên môn tổ chức lựa chọn lực lượng khối đứng một cách chặt chẽ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, yêu cầu đề ra.

Nhìn bên ngoài, việc đứng trong hàng ngũ tưởng chừng đơn giản, nhưng khi trực tiếp tham gia và phải giữ tư thế trong thời gian dài mới thấy hết sự khó khăn, thử thách. Yếu tố quan trọng nhất chính là tinh thần và quyết tâm của từng cá nhân.

Đại úy Trần Trọng Vinh chia sẻ niềm vinh dự khi đây là lần thứ ba anh được góp mặt trong đội hình diễu binh, diễu hành cấp quốc gia với cương vị khối trưởng khối đứng Công an nhân dân.

Hai lần trước anh đảm nhiệm vai trò khối trưởng khối Cảnh sát nhân dân, lần này, anh tiếp tục nhận trọng trách dẫn dắt khối An ninh nhân dân, góp phần vào thành công chung của sự kiện trọng đại.

Đại úy Trần Trọng Vinh cho biết, đối với khối đứng diễu binh, diễu hành, khó khăn lớn nhất chính là yêu cầu phải giữ tư thế đứng nghiêm trong thời gian dài, mà lần này thử thách còn lớn hơn khi thời gian đứng kéo dài từ 4 tiếng đến 4 tiếng rưỡi, lâu hơn so với những sự kiện trước.

"Thời tiết miền Bắc vào thời điểm này là một trở ngại không nhỏ, nắng nóng, oi bức, thậm chí có những cơn mưa bất chợt đổ xuống khi đội hình vẫn đang đứng dưới nắng. Thế nhưng, vì nhiệm vụ, chúng tôi luôn phải giữ vững đội hình, quyết tâm hoàn thành".

"Khó khăn là vậy, nhưng dù kiến cắn cũng không được gãi, dù phía trước có bất kỳ tác động hay sự việc gì xảy ra, từng chiến sĩ vẫn phải giữ ánh mắt ngay ngắn, không được quay đầu, không dao động, giữ trọn nghi lễ trang nghiêm của đội hình", Đại úy Trần Trọng Vinh tiếp lời.

Chiến sĩ Ngô Lợi Vỹ hiện đã tập luyện đứng nghiêm được liên tục 2 tiếng, dù phải đối mặt với không ít khó khăn do thời tiết ở Yên Bái thay đổi thất thường, lúc nắng gắt, lúc mưa bất chợt.

“Trong quá trình tập luyện dưới cái nắng gay gắt, có lần tôi bị say nắng và được bộ phận y tế kịp thời hỗ trợ, chăm sóc. Sau đó, tôi phải điều chỉnh chế độ sinh hoạt, ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý để duy trì sức khỏe ổn định, tiếp tục tập luyện. Ngoài ra, thời tiết nắng nóng khiến mồ hôi đổ nhiều, việc đứng lâu làm chân tay tê mỏi, côn trùng đậu lên người rất khó chịu, nhưng dù thế nào tôi vẫn phải giữ tư thế nghiêm, không được phép xê dịch”, chiến sĩ Vỹ chia sẻ.

Tập đứng nghiêm không chỉ là bài kiểm tra thể lực, mà còn là thử thách lớn đối với sức mạnh ý chí, đòi hỏi mỗi chiến sĩ phải vượt qua chính mình để giữ vững kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong mọi hoàn cảnh.