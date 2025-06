Cặp sinh đôi tự hào cùng tập luyện diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Tại Trung tâm Huấn luyện, Bồi dưỡng nghiệp vụ và Giáo dục nghề nghiệp số 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an), các cán bộ, chiến sĩ và học viên Công an nhân dân (CAND) vẫn miệt mài tập luyện chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945–19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945–2/9/2025) (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong suốt 1 tháng qua, gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ và học viên CAND chia thành 8 khối đội hình không ngừng rèn luyện để làm chủ từng bước đi, từng động tác (Ảnh: Mạnh Quân).

Mồ hôi ướt đẫm áo, từng nhịp chân đều tăm tắp, từng chuyển động dứt khoát đã phản ánh tinh thần, ý chí thép và sự quyết tâm sắt đá của mỗi người lính (Ảnh: Mạnh Quân).

Đến thời điểm hiện tại, đội hình các khối đã dần đồng đều, chuẩn xác và nhuần nhuyễn hơn (Ảnh: Thành Đông - Mạnh Quân).

Dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các chiến sĩ vẫn kiên trì bắt đầu buổi tập luyện từ 6h30 sáng, tiếp tục nỗ lực trong buổi chiều lúc 14h30, linh hoạt điều chỉnh tùy theo tình hình thời tiết từng ngày (Ảnh: Mạnh Quân).

Dưới cái nóng hầm hập phả lên từ mặt sân bê tông, từng bước chân, từng động tác chào, quay người đều được thực hiện một cách dứt khoát, chuẩn xác, thể hiện rõ sự khắt khe trong kỷ luật và kỹ thuật huấn luyện (Ảnh: Mạnh Quân).

Những giọt mồ hôi rơi trên thao trường không chỉ là minh chứng cho sự gian khổ, mà còn là biểu tượng của lòng tự hào và trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc, trước ngày lễ trọng đại sắp tới (Ảnh: Mạnh Quân).

Trần Kiên Trung và Trần Trung Kiên, hai anh em sinh đôi (sinh năm 2005) đến từ Yên Bái hiện đang theo học tại Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I vô cùng tự hào và quyết tâm trong lần đầu tiên cả hai anh em có cơ hội cùng nhau tham gia đội hình diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Mạnh Quân).

Ông nội của Trung và Kiên từng công tác trong ngành Công an, ông là tấm gương sáng và nguồn động lực vững chắc để hai anh em kiên trì theo đuổi ước mơ và đam mê của mình.

Trong suốt quá trình tập luyện, bên cạnh những giây phút vất vả, có cả những niềm vui và thử thách, hai anh em luôn đồng hành, bảo ban và chăm sóc lẫn nhau, nỗ lực không ngừng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao (Ảnh: Mạnh Quân).

“Dưới cái nắng gay gắt của Hà Nội, chúng tôi luôn chú ý bù nước và bổ sung khoáng chất để giữ sức khỏe, đảm bảo mỗi buổi tập luyện được hiệu quả nhất. Ở quê nhà, bố mẹ thường xuyên gọi điện hỏi thăm, động viên chúng tôi rất nhiều, giúp anh em tôi thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ", Kiên Trung chia sẻ (Ảnh: Mạnh Quân).

Hồ Thành Đạt, học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I, với vết hằn quai mũ in sâu trên khuôn mặt sau nhiều buổi huấn luyện dưới cái nắng gay gắt của Hà Nội.

“Đã 5 tuần trôi qua, em cùng đồng đội kiên trì rèn luyện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Dù nắng nóng gay gắt, em vẫn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,” Thành Đạt chia sẻ (Ảnh: Thành Đông).

Trong quá trình tập luyện, nhân viên y tế luôn túc trực và có mặt kịp thời để xử lý các tình huống cấp thiết như say nắng, say nóng hoặc mệt mỏi do nắng nóng gây ra (Ảnh: Thành Đông).

Theo kế hoạch, các chiến sĩ Công an nhân dân sẽ tập luyện liên tục trong suốt gần 4 tháng để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Mục tiêu đặt ra là xây dựng những đội hình diễu binh, diễu hành không chỉ đồng đều và chính xác mà còn phải đẹp mắt, thể hiện tinh thần nghiêm túc và khí thế tự hào của người chiến sĩ trên mỗi bước đi (Ảnh: Mạnh Quân).