Djokovic tự tin phá hỏng "kế hoạch" của Alcaraz - Sinner

Lịch thi đấu bán kết đơn nam US Open Carlos Alcaraz - Novak Djokovic (2h, ngày 6/9) Felix Auger-Aliassime - Jannik Sinner (2h, ngày 6/9)

Trận chung kết US Open trong mơ giữa Jannik Sinner và Carlos Alcaraz đang là tâm điểm của mọi cuộc bàn tán, nhưng Novak Djokovic đã lên tiếng tuyên bố sẽ phá hỏng bữa tiệc này. Tay vợt người Serbia đang theo đuổi danh hiệu Grand Slam thứ 25 kỷ lục, anh đã đánh bại Taylor Fritz trong bốn set để tiến vào bán kết, nơi anh sẽ đối đầu với Alcaraz.

Djokovic cho biết: “Chúng tôi biết họ là hai tay vợt xuất sắc nhất thế giới. Mọi người có lẽ đều đang mong đợi và kỳ vọng vào trận chung kết giữa hai người họ. Tôi sẽ cố gắng làm đảo lộn kế hoạch của hầu hết mọi người. Sinner vẫn phải thắng vài trận nữa mới vào chung kết. Tuy nhiên, họ đang chơi thứ quần vợt hay nhất trong số tất cả các tay vợt ở đây. Họ đã là thế lực thống trị kể từ đầu giải đấu”.

Djokovic đang thi đấu tốt lên sau từng vòng đấu tại US Open (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, Djokovic khẳng định anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. “Tôi chắc chắn sẽ không ra sân với lá cờ trắng. Tôi không nghĩ ai thực sự làm vậy khi họ thi đấu, nhưng đặc biệt là tôi. Tôi đã lọt vào bán kết một giải Grand Slam nữa trong năm nay. Tôi đã rất ổn định, nhất là ở các giải Grand Slam mùa này, và đó là điều tôi đã nói hồi đầu năm, khi tôi muốn thể hiện phong độ tốt nhất và đạt kết quả tốt nhất. Giờ đây, tôi có thêm một cơ hội, một cú đánh nữa”.

Djokovic đã lọt vào bán kết ở cả bốn giải Grand Slam trong năm 2025, nhưng chưa giành được danh hiệu nào. Anh đã thua Sinner tại Roland Garros và Wimbledon, và bỏ cuộc trước Alexander Zverev tại Australian Open. Nhà vô địch US Open bốn lần đang tìm kiếm danh hiệu Grand Slam đầu tiên kể từ chiến thắng tại Flushing Meadows năm 2023. Để đạt được điều đó, anh có thể sẽ phải vượt qua cả Alcaraz và Sinner, hai tay vợt đã thống trị 7 danh hiệu Grand Slam gần nhất.

Trong suốt giải US Open năm nay, Djokovic đã phải vật lộn với nhiều chấn thương nhỏ, từ phồng rộp, chấn thương lưng đến vấn đề ở vai. Mặc dù vậy, anh vẫn xuất sắc giành vé vào bán kết sau khi duy trì thành tích bất bại trước Taylor Fritz, nâng tổng số trận thắng đối đầu lên 11-0.

Djokovic tuyên bố sẵn sàng đối đầu với Alcaraz (Ảnh: Getty).

Sau khi đánh bại Fritz trong 3 giờ 27 phút, Djokovic hy vọng sẽ có thể lực tốt nhất khi trở lại sân vận động Arthur Ashe vào sáng 6/9. Anh đang dẫn trước Alcaraz 5-3 trong loạt trận đối đầu trực tiếp.

Tuy nhiên, Djokovic đang bắt đầu cảm thấy mình đã già. “Điều tốt về lịch thi đấu là giờ tôi có hai ngày không phải ra sân, điều đó giúp ích rất nhiều. Vì vậy, hiện tại tôi không cảm thấy sung sức lắm, nhưng hy vọng hai ngày tới sẽ khác", anh mỉm cười nói.

“Tôi nói cho mọi người biết rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng hơn đâu. Tôi biết mà. Tôi sẽ cố gắng từng ngày một. Thực sự chăm sóc cơ thể. Cố gắng thư giãn và hồi phục. Vài ngày tới thực sự quan trọng để tôi lấy lại vóc dáng và sẵn sàng chiến đấu năm set nếu cần. Tôi thực sự rất mong điều đó.

Tôi mong muốn đủ thể lực để thi đấu và có thể thi đấu năm set với Carlos. Tôi biết mình sẽ phải chơi thứ quần vợt tốt nhất, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Thông thường tôi thích chơi những trận đấu lớn trên một sân khấu lớn. Chỉ là tôi không chắc chắn cơ thể mình sẽ ra sao trong vài ngày tới. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức cùng đội để có thể lực tốt nhất cho trận đấu đó”, Djokovic nói thêm.