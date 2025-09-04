Giảm 30% phí đăng ký xe, người mới mua ô tô tiếc “hùi hụi”

“Mình rơi mất 6 triệu rồi”, anh Phan Tùng, một người dùng tại Hà Nội bật thốt với phóng viên báo Dân trí, sau khi đọc thông tin về quy định mới liên quan đến lệ phí đăng ký xe. Được biết, anh Tùng đăng ký ra biển chiếc ô tô mới cách đây một tuần.

Cụ thể, Quyết định số 1891/QĐ-TTg ngày 3/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an năm 2025.

Trong đó, Thủ Tướng đã duyệt giảm 30% phí, lệ phí đăng ký xe theo mức phí, lệ phí đang được áp dụng tại các tỉnh, thành phố khi thực hiện thủ tục: Đăng ký xe tạm thời thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình; đăng ký xe tạm thời thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc trực tiếp.

Quyết định giảm lệ phí đăng ký xe hứa hẹn khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhiều hơn (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Với những người ở Hà Nội hay TPHCM (khu vực I), lệ phí đăng ký xe lần đầu đang được áp dụng với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up) là 20 triệu đồng. Giờ đây khi thực hiện thủ tục đăng ký xe trực tuyến, người dùng sẽ tiết kiệm được 30% mức phí trên, tức 6 triệu đồng, chỉ cần chi 14 triệu đồng.

Mức phí tiết kiệm được khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, so với giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng của một mẫu ô tô có thể không quá lớn với những người ở khu vực II. Trong khi đó, con số 6 triệu đồng cho khu vực I là tin mừng với người đang có ý định mua ô tô và tạo thêm xúc tác cho thị trường.

Mức thu lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông hiện hành theo Thông tư 71/2025 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 1/7) (Ảnh chụp màn hình).

Các chủ xe mô tô cũng sẽ hưởng lợi từ quyết định giảm 30% lệ phí đăng ký xe. Ví dụ như tại TPHCM, lệ phí đăng ký xe phân khối lớn (trị giá trên 40 triệu đồng) đang là 4 triệu đồng; mức phí này sẽ giảm còn 2,8 triệu đồng khi thực hiện thủ tục thông qua dịch vụ công trực tuyến.