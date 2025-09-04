Tướng Nga cảnh báo cứng rắn NATO

Người đứng đầu Đoàn chủ tịch Tổ chức sĩ quan toàn Nga, Thiếu tướng Sergei Lipovoy (Ảnh: Report).

Người đứng đầu Đoàn chủ tịch Tổ chức sĩ quan toàn Nga, Thiếu tướng Sergei Lipovoy ngày 3/9 nói rằng sau khi gia nhập NATO, Phần Lan sẽ tiếp nhận các trung tâm chỉ huy, căn cứ NATO và cả binh sĩ NATO.

“Điều này sẽ tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với Nga. Đồng xu nào cũng có 2 mặt: tất cả các cơ sở quân sự của NATO xuất hiện trên đất Phần Lan trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp của Nga trong trường hợp xảy ra xung đột”, ông cảnh báo.

Ngày 1/9, Bộ Quốc phòng Phần Lan thông báo Bộ Tư lệnh Lục quân Đa Quân đoàn NATO (MCLCC) phụ trách Bắc Âu, đặt tại thành phố Mikkeli, cách biên giới Nga 200km, đã chính thức bắt đầu hoạt động.

Chỉ một năm sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Phần Lan đã gạt bỏ hàng thập niên "không liên kết quân sự và tự lực cánh sinh" để gia nhập NATO, liên minh quân sự duy nhất trên thế giới.

Phần Lan đã trở thành thành viên NATO có đường biên giới dài nhất với Nga, đánh dấu sự kết thúc đường lối trung lập về quân sự của nước này trong suốt 80 năm qua.

Trong khi đó, Nga coi việc NATO mở rộng ngày càng gần biên giới là mối đe dọa an ninh quốc gia.

Ukraine từ lâu theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO, song Moscow kịch liệt phản đối kịch bản này. Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây tuyên bố Moscow không phản đối Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu, nhưng gia nhập NATO “là chuyện khác”.

Nga cũng phản đối việc một số nước phương Tây có kế hoạch triển khai lực lượng quân sự đến Ukraine dưới mọi hình thức.

Trong một diễn biến khác, về việc Anh chuyển 1,3 tỷ USD lợi nhuận từ việc sử dụng tài sản đóng băng của Nga cho Ukraine, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 4/9 bình luận trên Telegram rằng Nga có ý định lấy lại bằng cách “thu hồi hiện vật”.

Ông nhấn mạnh, vì các biện pháp pháp lý khó có thể thành công, nên cách duy nhất thực tế là hoàn trả giá trị bằng hiện vật, cụ thể là đất đai, bất động sản và động sản ở Ukraine.

Ông nêu rõ, phát biểu này không liên quan đến các vùng lãnh thổ Ukraine đã tuyên bố sáp nhập vào Nga.

Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, các nước phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga, phần lớn nằm ở châu Âu. Một số nước đã hoặc đang có kế hoạch sử dụng lãi sinh ra từ những tài sản này để viện trợ cho Ukraine.