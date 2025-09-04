Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam có thể tiếp tục vắng mặt dài hạn

Phía VBF thông tin họ có mời ông Lưu Tú Bảo tham dự buổi họp thường vụ của VBF vào chiều nay, thông qua hình thức họp trực tuyến từ Mỹ. Tuy nhiên, ông Bảo vẫn không dự họp.

Chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo (người đứng) có thể sẽ tiếp tục vắng mặt tại Việt Nam trong vòng ít tháng tới (Ảnh: VBF).

Một thành viên của VBF cho biết, nguyên nhân từng được ông Lưu Tú Bảo thuật lại với ông, về lý do ông Bảo về Mỹ từ cuối tháng 2 vừa rồi và chưa trở lại Việt Nam, có xuất phát từ một rắc rối về mặt pháp lý. Dù vậy, rắc rối này không giống như những gì mà một số kênh truyền thông nước ngoài đăng tải.

Vì vướng vào rắc rối pháp lý nói trên, dự kiến Chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo sẽ tiếp tục chưa thể trở lại Việt Nam trong vòng ít tháng tới, để trực tiếp điều hành công việc của VBF.

Hiện tại, phía VBF yêu cầu ông Lưu Tú Bảo có giấy ủy quyền bàn giao công việc cho người khác tại VBF.

Trong thời gian tới, nếu VBF tiếp tục không thể liên lạc với Chủ tịch của tổ chức này là ông Lưu Tú Bảo, VBF sẽ bầu Quyền Chủ tịch, để điều hành các công việc của Liên đoàn Quyền anh Việt Nam.

Còn trong thời gian qua, khi ông Lưu Tú Bảo vắng mặt, các công việc của VBF do Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Nguyễn Duy Hùng xử lý.

Ngoài vị trí Chủ tịch VBF, ông Lưu Tú Bảo còn là Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật tổng hợp TPHCM (HMMAF). Ông Lưu Tú Bảo có hai quốc tịch Mỹ và Việt Nam.