Vì sao phải lắp gấp trụ sắt ở dầm bị ảnh hưởng vụ cháy gầm cầu Vĩnh Tuy?

Ngày 4/9, ông Trần Hữu Bảo, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết sau vụ cháy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, đơn vị kỹ thuật đã lắp đặt một trụ tại vị trí dầm bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đây không phải là trụ "chống nạng" mà chỉ là biện pháp dự phòng và phục vụ quan trắc.

Theo ông Bảo, trụ này được đặt cách đáy dầm 5-10cm, tuyệt đối không được phép tỳ trực tiếp vào dầm bởi nếu chống thẳng sẽ làm thay đổi sơ đồ chịu lực, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn kết cấu.

"Việc bố trí trụ nhằm theo dõi, kiểm soát tình trạng dầm sau sự cố và đảm bảo an toàn khi phương tiện lưu thông qua khu vực", ông Bảo thông tin.

Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đây là giải pháp tạm thời, vừa để giám sát biến dạng kết cấu, vừa phòng ngừa rủi ro trong khi chờ đánh giá toàn diện mức độ hư hại và phương án xử lý lâu dài.

Ông Bảo nhấn mạnh khu vực xảy ra vụ cháy là gầm cầu nhánh ramp CV1C (đường dẫn từ cầu xuống) xuống đê Nguyễn Khoái chứ không phải gầm cầu chính như một số thông tin trên mạng xã hội nêu.

Lực lượng chức năng lắp đặt một trụ tại vị trí dầm bị ảnh hưởng sau vụ cháy (Ảnh: CTV).

Cùng ngày, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan sau vụ cháy gầm cầu Vĩnh Tuy.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông chịu trách nhiệm nếu để tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ, đất của đường bộ, làm uy hiếp an toàn công trình đường bộ trên địa bàn; không để xảy ra tình trạng hỏa hoạn liên quan đến kết cấu hạ tầng đường bộ.

Sở này giao Ban duy tu phối hợp với lực lượng công an để tăng cường công tác tuần đường, tuần kiểm, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, bao gồm cả việc sử dụng gầm cầu cạn làm bãi trông giữ xe trái phép...

Đáng chú ý, Sở Xây dựng Hà Nội giao Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông rà soát, đề xuất giải pháp nhằm di dời ngay các bãi trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ (nếu có) trước ngày 30/10.

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông được giao rà soát danh mục các tuyến đường, phố đủ điều kiện được sử dụng tạm thời một phần lòng đường để trông giữ phương tiện giao thông đường bộ để tham mưu thành phố phê duyệt điều chỉnh trong tháng 9, đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành.

Vụ cháy khiến khoảng 500 xe máy bị thiêu rụi (Ảnh: Văn Thắng).

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, vụ cháy bãi giữ xe ở gầm cầu Vĩnh Tuy xảy ra ngày 30/8. Vụ cháy khiến 500 xe máy (là phương tiện vi phạm giao thông) bị thiêu rụi. Sức nóng của ngọn lửa đã khiến nhiều mảng bê tông ở gầm cầu bị bong tróc, làm trơ lõi thép bên trong.

Kết quả kiểm tra kết cấu công trình sau vụ cháy thể hiện, nhiều phần bê tông bảo vệ đáy dầm nhịp cầu, bê tông bảo vệ trụ cầu bị bong vỡ, lộ cốt thép.

Để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn kết cấu công trình, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông, khai thác với tải trọng dưới 18 tấn (tương ứng với 50% tải trọng thiết kế) và tiếp tục theo dõi tình trạng nhánh ramp (nút giao) này.

Sau vụ cháy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã ra chỉ thị yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát việc sử dụng hành lang an toàn giao thông, nghiêm cấm việc trông giữ xe dưới gầm cầu mất an toàn. Đồng thời, lập kế hoạch di dời ngay các bãi trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng trước ngày 30/10.