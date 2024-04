Các khối diễu binh của Bộ Công an lên đường đến Điện Biên Phủ

Lực lượng Công an nhân dân tham gia lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5 tới đây được triển khai tổ chức huấn luyện 11 khối tham gia diễu binh, diễu hành.

Trong số 9 khối đi có: Khối xe chỉ huy, Tổ Công an kỳ; Khối nam sĩ quan An ninh nhân dân; Cảnh sát nhân dân; và các khối nam nữ CSCĐ; Khối nam sĩ quan phòng cháy, chữa cháy; Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm; Khối nam chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm; Khối CSCĐ Kỵ binh. Hai khối đứng gồm: Khối đứng nam sĩ quan An ninh và Khối đứng nam sĩ quan Cảnh sát.

Trong sáng nay (25/4), những chuyến xe chuyển quân đầu tiên của Bộ Công an chuyển quân tới Điện Biên đã khởi hành. Do xe xuất phát từ sáng sớm nên các chiến sĩ phải dậy trước đó nhiều tiếng đồng hồ chuẩn bị quân tư trang, sẵn sàng lên đường tới TP Điện Biên Phủ làm nhiệm vụ.

Việc chuẩn bị quần áo, đồ đạc cá nhân, đồ dùng thiết yếu... được chuẩn bị từ tối hôm trước. Trong sáng nay, các chiến sĩ dậy sớm ăn sáng và dọn dẹp phòng trước khi lên đường.

Bùi Quỳnh Hương (học viên Học viện An ninh nhân dân) dậy từ sớm chuẩn bị trang phục cho chuyến hành quân tới Điện Biên làm nhiệm vụ.

Quỳnh Hương cho biết: "Tôi rất vinh dự và tự hào khi đứng trong hàng ngũ diễu binh, diễu hành của khối Nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông. Đây là lần đầu tôi có cơ hội được lên Điện Biên và sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Nguyễn Thị Ngọc Ánh (học viên Học viện An ninh nhân dân, khối trưởng khối Nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông) bồi hồi và có phần háo hức trong lần đầu được lên Điện Biên. Trong suốt thời gian tập luyện vừa qua, dù trải qua nhiều khó khăn nhưng Ánh và đồng đội vẫn động viên nhau cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hành trang, đồ dùng thiết yếu được các chiến sĩ di chuyển ra xe.

Các chiến sĩ khối Nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân chuẩn bị tư trang và đồ dùng thiết yếu vào trong ba lô trước chuyến đi Điện Biên.

Chung cảm xúc lần đầu được đặt chân tới Điện Biên, chiến sĩ Nguyễn Minh Quân cảm thấy khá hồi hộp khi được tham dự một sự kiện lớn như lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Tuy nhiên đó cũng là động lực để Quân cố gắng, góp một phần công sức vào lễ kỷ niệm.

Xác định thời tiết ở Điện Biên sẽ nắng nóng hơn nhiều so với Hà Nội, nhưng với ý chí quyết tâm và sự cố gắng trong từng buổi tập, Quân hi vọng mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong lễ kỷ niệm lần này.

Thượng tá Phạm Anh Lê - Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 1, Bộ Tư lệnh CSCĐ - dặn dò các chiến sĩ trước khi lên xe di chuyển tới Điện Biên.

Đoàn xe ô tô với băng rôn, khẩu hiệu "Bộ Công an hướng về Điện Biên Phủ anh hùng" lên đường, chuyển quân đến Điện Biên.

Hộ tống đoàn có xe cảnh sát giao thông, xe cứu thương, xe chở hành lý và vật dụng thiết yếu...

Trước đó, vào lúc 5h, những chuyến xe chở khối Nam sĩ quan An ninh nhân dân và khối Nữ Cảnh sát đặc nhiệm cũng đã khởi hành di chuyển tới Điện Biên.